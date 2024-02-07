律師李怡貞「無法同理陳沂」遭霸凌 反問：割喉案家屬有這資源嗎
網紅陳沂5日當街遭到民眾痛毆，事後她開記者會堅稱「說實話沒有錯！」掀起網友兩派論戰。陳沂的死對頭之一律師李怡貞，對於此事發表看法「再次嚴正譴責暴力」，卻被陳沂粉絲解讀為幸災樂禍，狂到她的事務所google評論刷一星，李怡貞揭原因「就只因為我沒有全面性的支持陳沂，只有譴責暴力。」看到陳沂拉著三個立委開記者會，李怡貞表示「我就問割喉案國中生的家屬有這等資源嗎？」
記者薛羽彤／綜合報導
陳沂出事後，宿敵律師李怡貞昨（6）日在臉書上發文表示，「嚴正譴責暴力，只是，希望這次她能知道，話真的不能無下限的亂講」，卻被陳沂的粉絲解讀為幸災樂禍。今（7）日李怡貞再度發文透露，事務所的google評論遭到陳沂粉絲狂刷一星評價，「讓你們看看為何沒辦法讓人完全同理陳沂的原因，短短的一天，就她的粉絲可以故意到我事務所的google評論刷一星評價，就只因為我沒有全面性的支持陳沂，只有譴責暴力。」
李怡貞坦言原本不想回應此事，但看到陳沂預告拉著三個立委，到立法院火速召開記者會，「我能不評論嗎？我就問割喉案國中生的家屬有這等資源嗎？」她感嘆還有很多看不見的社會角落，「一堆善良不滋事的人或是學子被毆打成明眼可見的傷，都沒有此等資源，一下子可以找到三位官員陪同。」
李怡貞表示，自己就是陳沂煽動粉絲抹黑霸凌的受害者，陳沂的粉絲試圖扭曲，她說譴責暴力是幸災樂禍，「後來再說我說她言語暴力，所以被如此暴力對待剛好而已」。李怡貞也藉此呼籲大家，google 評論的提告是可以跑地檢署的，「其一評論提到的飾品案件根本沒有鬧上法院，而且還是非常多年前我在別的事務所當受僱律師辦理的案件，已經這麼多年還會被拿出來亂模糊焦點，只因為立場不同可以這樣說我道德低落？」
※【NOWnews 今日新聞
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