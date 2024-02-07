艾瑪史東日夜激戰「浩克」正面看光光！顛覆三觀情慾戲一刀未剪
《可憐的東西》充滿大膽激情床戲、顛覆三觀超展開情節，堪稱是今年最另類的春節賀歲片，今（7）日公開「你擋到我篇」最新片段搶先看，和《復仇者聯盟》「浩克」馬克魯法洛「日也操暝也操」的艾瑪史東，竟然也有玩膩性愛改當書蟲的一天。
記者黃雅琪／綜合報導
「你擋到我篇」最新片段，再展不按牌理出牌的怪誕幽默，原本和馬克魯法洛「日夜交戰」欲罷不能的艾瑪史東，在接觸書本後竟然禁慾改當書蟲，讓想要愛愛的對方低聲下氣向她抱怨，甚至酸她：「沒那麼可愛了！」卻遭艾瑪史東引經據典打臉，還直呼別擋住太陽、妨礙她看書閃邊去，讓對方一氣之下把她的書扔下船，旁邊的貴婦卻熱情助陣立刻遞給她另一本書，喜感情境再度戳中觀眾笑穴。
《可憐的東西》繼續締造票房紀錄，上週末晉升2023年度全美限量開片最高票房電影，也是疫情後僅次於《媽的多重宇宙》第二賣座的限量開片電影，全球票房也已逼近7千萬，可望在台灣也創下票房佳績。倫敦影評人協會獎日前頒獎，艾瑪史東再度擊敗眾強敵勇奪最佳女主角，持續為下個月的奧斯卡衝刺集氣。《可憐的東西》將於2月8日上映。
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