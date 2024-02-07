王必勝臉書發文說重點！稱檢體污染無法排除　自嘲沒有休息的命

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然而今食藥署長吳秀梅說明，5日下午6時30分收到台中食安處專人送達的梅花肉片剩餘檢體，旋即以衛生福利部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)」檢驗21項乙型受體素，於今日清晨確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm。
稍早王必勝手機關機，衛福部長薛瑞元稱王因私人行程已出國，後王必勝回電接受媒體聯訪時表示，他臉書的質疑沒有任何一點有錯，檢體就是那一包豬肉，驗出結果含極微量的「西布特羅」，台中檢驗22次，跟食藥署公布數值差不多，只能表示台中真的有檢驗出來。
王必勝也在臉書發文回應，「我只說重點：食藥署驗的是台中市政府提供的肉品樣本，也就是目前全台灣唯一一包有驗出西布特羅的肉。這包肉先前也被台中市政府驗了20幾次，只剩最後這些。目前的結果只顯示這包肉有跟台中公佈的一樣有驗出微量，其他從源頭到同批到抽驗的將近300件都沒有驗出。所以現在應該是沒有系統性的問題，這是一個單一事件，應該繼續探討原因。為何只有台中市政府這包肉有驗出？ 檢體的污染無法排除。」
王必勝認為，他自始至終都強調這個事件要審慎處理。既然台中市政府已處理10幾天，也驗了20幾次，又是極微量的少見物質，為何不能跟食藥署討論一下來共同處理，這樣可以避免爭議和騷動，民眾食安跟民心安定一樣重要。
王必勝也自嘲，「我今天開始久違的休假跟家人出國旅遊，這是數個月前就排定的。看來我沒有休息的命....哈！」