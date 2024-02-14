盤點2024年喜訊！賴薇如低調嫁6年男友　泫雅公開認愛龍俊亨

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佳娜、祖雄升格新手爸媽 混血女兒Karina來報到
大馬男神祖雄上個月18日在IG報告好消息，來自烏克蘭的老婆佳娜，順利產下一名女嬰，祖雄進產房懷抱愛女，公開首張全家福，「感謝偉大的佳娜媽媽！」祖雄寫下：「感謝天，感謝地！感謝偉大的佳娜媽媽！Karina平安到來！是一位3.6kg大眼長腿美女新生兒！奶爸奶媽生活開始！」
祖雄日前被網友詢問為何不露女兒的小臉蛋，祖雄解釋，在烏克蘭有習俗出生40天內不能公開孩子的正臉，與佳娜討論過後，兩人也決定遵從此習俗，在第40天才會公開小孩的寫真。
洪詩噴淚迎寶貝女兒哺哺 李運慶抱前世情人藏不住笑意
洪詩上個月20日在粉專宣布，生下寶貝女兒哺哺，坦言從得知懷孕到親耳聽見哺哺的哭聲，感受到愛女在自己臉旁的觸感，一切好不真實、好神奇，「歡迎妳來到這個世界上！聽到妳的第一聲哭聲時，我就淚流不止，一種好感動好感激的感覺！哺哺呀～謝謝妳來當我們的女兒，爸爸媽媽真的好愛妳！」老公李運慶則說：「看到她出來的那一刻，我刻意維持的淡定崩潰了！」
泫雅甜PO牽手照放閃 龍俊亨大方認愛
南韓樂壇「性感小野馬」泫雅上個月18日深夜，突然和大3歲歌手龍俊亨在IG放上一張牽手的合照，被視為公開戀情，雙方經紀公司皆以「不干涉藝人的私生活」回應。沒想到隔日，龍俊亨透過粉絲群組大方認愛，「我們互相感受到彼此積極的能量、好好的交往，希望大家多多關照！」
賴薇如去年低調嫁6年男友 婚後急做試管嬰兒
出身女團「七朵花」的成員賴薇如，上個月23日自曝與交往6年的圈外男友邱樂偉登記結婚，「本來只覺得這是私人的事，想低調，也不想轟炸大家，但很像不公開大家會問到我入土！在這邊先謝謝大家的關心與祝福，是時候跟大家分享，我們登記結婚了！」
賴薇如說，夫妻倆沒有浪漫的求婚儀式，也沒有浮誇的戒指，僅非常平靜地踏進事務所完成手續，「決定想跟對方攜手走一輩子，所以挑選了一個好日子，展開我的新身分～邱太太！謝謝能夠出席的好朋友們！」
151林彥君39歲當高齡產婦 生了一天一夜母子均安
本月5日林彥君在社群發文，透露寶寶將提前出生，直呼：「這個兔崽子可別讓我痛太久，趕快乖乖出來喔！」經紀人6日證實林彥君已誕下寶寶，母子均安。林彥君順利卸貨，讓她開心直呼：「送（爽）啦！看到小寶寶時終於忍不住淚水。」等小寶寶被帶走後，林彥君立馬詢問老公：「讓我看看寶寶照片好嗎？我剛剛太緊張了，不知道怎麼抱寶寶，也沒看清楚長相！」
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本月5日林彥君在社群發文，透露寶寶將提前出生，直呼：「這個兔崽子可別讓我痛太久，趕快乖乖出來喔！」經紀人6日證實林彥君已誕下寶寶，母子均安。林彥君順利卸貨，讓她開心直呼：「送（爽）啦！看到小寶寶時終於忍不住淚水。」等小寶寶被帶走後，林彥君立馬詢問老公：「讓我看看寶寶照片好嗎？我剛剛太緊張了，不知道怎麼抱寶寶，也沒看清楚長相！」
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