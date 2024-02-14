盤點2024年喜訊！賴薇如低調嫁6年男友　泫雅公開認愛龍俊亨

▲林彥君（左圖前）與小10歲國手老公阿丹在農曆年前喜迎兔寶寶，升格當新手媽！（圖／經紀人提供、翻攝自林彥君臉書）

本月5日林彥君在社群發文，透露寶寶將提前出生，直呼：「這個兔崽子可別讓我痛太久，趕快乖乖出來喔！」經紀人6日證實林彥君已誕下寶寶，母子均安。林彥君順利卸貨，讓她開心直呼：「送（爽）啦！看到小寶寶時終於忍不住淚水。」等小寶寶被帶走後，林彥君立馬詢問老公：「讓我看看寶寶照片好嗎？我剛剛太緊張了，不知道怎麼抱寶寶，也沒看清楚長相！」