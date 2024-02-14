籃籃同框峮峮！萬人驚呼台南出美女「這是什麼夢幻聯動」

盤點2024年喜訊！賴薇如低調嫁6年男友　泫雅公開認愛龍俊亨

▲2024年喜訊盤點，賴薇如（左）低調嫁6年男友；泫雅公開認愛龍俊亨。（圖／賴薇如臉書、泫雅IG）
▲2024年喜訊盤點，賴薇如（左）低調嫁6年男友；泫雅公開認愛龍俊亨。（圖／賴薇如臉書、泫雅IG）

記者薛羽彤／綜合報導

2024年到來，新年新氣象，不少人也帶著新身分與粉絲分享。雖然今年才過了1個多月，演藝圈就有不少大事發生，有些人步入結婚禮堂，還有人升格成為新手爸媽，《NOWnews今日新聞》帶您盤點今年已曝光的喜訊！

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佳娜、祖雄升格新手爸媽　混血女兒Karina來報到

大馬男神祖雄上個月18日在IG報告好消息，來自烏克蘭的老婆佳娜，順利產下一名女嬰，祖雄進產房懷抱愛女，公開首張全家福，「感謝偉大的佳娜媽媽！」祖雄寫下：「感謝天，感謝地！感謝偉大的佳娜媽媽！Karina平安到來！是一位3.6kg大眼長腿美女新生兒！奶爸奶媽生活開始！」

祖雄日前被網友詢問為何不露女兒的小臉蛋，祖雄解釋，在烏克蘭有習俗出生40天內不能公開孩子的正臉，與佳娜討論過後，兩人也決定遵從此習俗，在第40天才會公開小孩的寫真。

▲祖雄透露女兒叫Karina，是3.6kg的眼長腿美女。（圖／翻攝自佳娜IG）
▲祖雄透露女兒叫Karina，出生40天後才會公開女兒寫真照。（圖／翻攝自佳娜IG）
洪詩噴淚迎寶貝女兒哺哺　李運慶抱前世情人藏不住笑意

洪詩上個月20日在粉專宣布，生下寶貝女兒哺哺，坦言從得知懷孕到親耳聽見哺哺的哭聲，感受到愛女在自己臉旁的觸感，一切好不真實、好神奇，「歡迎妳來到這個世界上！聽到妳的第一聲哭聲時，我就淚流不止，一種好感動好感激的感覺！哺哺呀～謝謝妳來當我們的女兒，爸爸媽媽真的好愛妳！」老公李運慶則說：「看到她出來的那一刻，我刻意維持的淡定崩潰了！」

▲洪詩（後）和李運慶首張全家福。（圖／翻攝自洪詩臉書）
▲洪詩（後）和李運慶PO出首張全家福。（圖／翻攝自洪詩臉書）
泫雅甜PO牽手照放閃　龍俊亨大方認愛

南韓樂壇「性感小野馬」泫雅上個月18日深夜，突然和大3歲歌手龍俊亨在IG放上一張牽手的合照，被視為公開戀情，雙方經紀公司皆以「不干涉藝人的私生活」回應。沒想到隔日，龍俊亨透過粉絲群組大方認愛，「我們互相感受到彼此積極的能量、好好的交往，希望大家多多關照！」

▲泫雅放上牽手男性的背影照，並大方標註龍俊亨帳號，疑似宣布交往。（圖／泫雅IG）
▲泫雅放上牽手男性的背影照，並大方標註龍俊亨帳號。（圖／泫雅IG）
賴薇如去年低調嫁6年男友　婚後急做試管嬰兒

出身女團「七朵花」的成員賴薇如，上個月23日自曝與交往6年的圈外男友邱樂偉登記結婚，「本來只覺得這是私人的事，想低調，也不想轟炸大家，但很像不公開大家會問到我入土！在這邊先謝謝大家的關心與祝福，是時候跟大家分享，我們登記結婚了！」

賴薇如說，夫妻倆沒有浪漫的求婚儀式，也沒有浮誇的戒指，僅非常平靜地踏進事務所完成手續，「決定想跟對方攜手走一輩子，所以挑選了一個好日子，展開我的新身分～邱太太！謝謝能夠出席的好朋友們！」

▲39歲女星賴薇如宣布登記結婚的好消息，並曬出夫妻倆甜蜜秀出身分證的照片，嗨喊：「展開我的新身分～邱太太。」(圖／賴薇如IG）
▲39歲女星賴薇如宣布登記結婚的好消息，並曬出夫妻倆甜蜜秀出身分證的照片，嗨喊：「展開我的新身分～邱太太。」(圖／賴薇如IG）
151林彥君39歲當高齡產婦　生了一天一夜母子均安

本月5日林彥君在社群發文，透露寶寶將提前出生，直呼：「這個兔崽子可別讓我痛太久，趕快乖乖出來喔！」經紀人6日證實林彥君已誕下寶寶，母子均安。林彥君順利卸貨，讓她開心直呼：「送（爽）啦！看到小寶寶時終於忍不住淚水。」等小寶寶被帶走後，林彥君立馬詢問老公：「讓我看看寶寶照片好嗎？我剛剛太緊張了，不知道怎麼抱寶寶，也沒看清楚長相！」

▲林彥君（左圖前）與小10歲國手老公阿丹在農曆年前喜迎兔寶寶，升格新手媽！（圖／經紀人提供、翻攝自林彥君臉書）
▲林彥君（左圖前）與小10歲國手老公阿丹在農曆年前喜迎兔寶寶，升格當新手媽！（圖／經紀人提供、翻攝自林彥君臉書）
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