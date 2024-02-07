神隱！食藥署複驗出瘦肉精　王必勝關機了

創下100%得票率卻遭罷免！中壢石頭里長：對方寄大量黑函將提告

▲　王子林遭（左）發動罷免，右為桃園市議員黃敬平。（圖／翻攝石頭里長 工友記錄臉書）
▲　王子林遭（左）發動罷免，右為桃園市議員黃敬平。（圖／翻攝石頭里長 工友記錄臉書）

記者何哲欣／台北報導

桃園市選舉委員會公告，中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立，依《公職人員選舉罷免法》規定，里長罷免案的成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上之選舉人連署，石頭里第3屆里長選舉選舉人總數1496人，罷免案連署人數應達150人；該案連署人數計660人，依法刪除人數42人，符合規定人數618人，已達上開法定連署人數，依法宣告罷免案成立，將在3月30日投票。王子林對罷免案感到錯愕與遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王子林前年底以無黨籍參選里長，由原里長團隊輔選，最後以820票數、得票率100%當選。他說，原先仍聘任前里長劉柏成擔任辦公室主任協助服務，但劉柏成去年2月逼迫他辭職不成後離開，另有相關偽造文書案件已經由他提出告訴、經受理偵查當中。

王子林說，他當選後自任期開始至辦公室主任離職前，完成里內通報、陳情之里政事務44件，更在去年7月至年底完成97件里政陳情事務處理，相較他上任前的2022年僅33件，顯有巨幅成長。

王子林也說，罷免領銜人是先前遭褫奪公權的前里長提名鄰長及樁腳，且在合法罷免程序外寄發數量龐大黑函，並於網路平台散佈誹謗他的言論，他將提起訴訟。

韓國瑜竄熱搜關鍵字！眾好奇「立法院長可以罷免嗎」　 答案曝光

危機解除？8.4萬「罷免侯友宜」社團遭暫停使用　市府發言人回應

沒選上總統、市長還被罷免！賴清德斥韓國瑜糟糕喊「讓國會過半」

影／罷免市長聲浪出現！侯友宜向市民道歉：未來加倍奉還全力以赴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞