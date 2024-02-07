創下100%得票率卻遭罷免！中壢石頭里長：對方寄大量黑函將提告
桃園市選舉委員會公告，中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案宣告成立，依《公職人員選舉罷免法》規定，里長罷免案的成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上之選舉人連署，石頭里第3屆里長選舉選舉人總數1496人，罷免案連署人數應達150人；該案連署人數計660人，依法刪除人數42人，符合規定人數618人，已達上開法定連署人數，依法宣告罷免案成立，將在3月30日投票。王子林對罷免案感到錯愕與遺憾。
記者何哲欣／台北報導
王子林前年底以無黨籍參選里長，由原里長團隊輔選，最後以820票數、得票率100%當選。他說，原先仍聘任前里長劉柏成擔任辦公室主任協助服務，但劉柏成去年2月逼迫他辭職不成後離開，另有相關偽造文書案件已經由他提出告訴、經受理偵查當中。
王子林說，他當選後自任期開始至辦公室主任離職前，完成里內通報、陳情之里政事務44件，更在去年7月至年底完成97件里政陳情事務處理，相較他上任前的2022年僅33件，顯有巨幅成長。
王子林也說，罷免領銜人是先前遭褫奪公權的前里長提名鄰長及樁腳，且在合法罷免程序外寄發數量龐大黑函，並於網路平台散佈誹謗他的言論，他將提起訴訟。