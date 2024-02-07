58歲郭富城「年前突病倒」眼睛、耳朵全發炎 林家棟機警攙扶
近來郭富城、任賢齊及林家棟為主演賀歲片《臨時劫案》賣力宣傳，58歲郭富城忙到身體不適，臨時缺席馬來西亞的宣傳，幸好徹底休息後己恢復健康，帥氣出現在香港首映會。郭富城透露，他把電影中使用的暴牙道具帶回家：「她們（女兒）會很好奇這是什麼？但懂得這個角色和我本人是不同的。」
記者黃雅琪／綜合報導
先前郭富城在中國大陸宣傳《臨時劫案》時，似乎身體不太舒服，林家棟便扶著他走樓梯，之後也缺席馬來西亞的宣傳，但經過休息之後，上周未已神采奕奕的出現在香港首映會，眾人關心他的身體時，他說：「那時候我幾乎快沒有聲音了，開完演唱會又立刻趕去機場，天天只睡3、4個小時，從早上6點上飛機就一路宣傳到半夜，家棟見我不舒服，特別扶了扶我。」他透露不僅扁桃腺發炎，也連帶影響眼睛、耳朵都發炎：「真是牽一髮而動全身，但現在沒有事了。」
郭富城雖然扮演心狠手辣的悍匪，但也是充滿悲劇色彩，導演麥啟光說：「故事曲折離奇但很幽默，也看到男人的苦惱和社會的狀況，希望觀眾喜歡。」郭富城表示：「有報導說周星馳是喜劇之王，而我在電影中可說是悲劇之王。」
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