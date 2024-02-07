NBA／Rivers執教勝率剩2成！字母哥砍34分成空、公鹿106：114太陽

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公鹿陣中兩大主力「小李」里拉德（Damian Lillard）、羅培茲（Brook Lopez）在賽前就宣布因傷會缺席比賽，雪上加霜的是，米德爾頓（Khris Middleton）在開賽不到6分鐘的時候，投籃完不幸踩到杜蘭特（Kevin Durant）的腳，提前退場。
不過公鹿其餘球員在本場比賽中跳出，除了字母哥在上半場拿下14分、8籃板、2助攻外，畢斯利（Malik Beasley）也攻下11分，幫助公鹿半場還保有1分領先。
進入第三節後，太陽「奪命書生」布克（Devin Booker）發威，單節拿下16分，將比分超前公鹿。來到決勝節，兵多將廣的太陽在防守端更為優勢，儘管字母哥單節拿下10分，但在多個關鍵時刻因罰球弱點，導致難以將比分拉近，單節獲得7次罰球機會僅命中2次，最終公鹿以106：114敗給太陽。
太陽三巨頭Devin Booker拿下全隊最高32分、4助攻，Kevin Durants貢獻28分、10籃板、1助攻，比爾（Bradley Beal）也有25分、10籃板的表現。而公鹿則以字母哥為首，拿下全場最高34分、10籃板、6助攻，Malik Beasley拿下的22分為次高，三分球共14投6中。
值得一提的是，Doc Rivers執教公鹿後戰績1勝5敗，目前勝率為2成，而前教練Adrian Griffin在被開除之前，所寫下的紀錄為30勝13敗，勝率為6成98。
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