陳零九與「黑幫吳亦凡」打牌疑涉賭　經紀人：德州撲克是競技活動

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該案警方還在調查中，不過警方發現張嫌玩德州撲克的照片，照片中可見歌手陳零九、丁特、網紅阿滴等人，因此警方懷疑他們聚賭，但張嫌否認，提到只是玩興趣。針對此事，陳零九經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「那天就是在朋友家聚會，大家打牌消遣。」同時強調，德州撲克是競技活動非賭博。
而在稍早，陳零九於IG發文，提到一直以來都有打德州撲克的習慣、愛好，外加上最高法院已經判決德州撲克是合法的競技並非賭博，所以此遊戲不能視為純粹依賴運氣的賭博行為，而他會與張嫌一起出現在照片中，也只是張男為朋友的朋友，「我對此案並不知曉，看了新聞才知道。當天我只是去朋友家單純聚會打德州撲克聊天，無法知悉參與者每個人的情況，也不可能先全部身家都調查過一遍才參與。」
至於另外一位被捲入疑涉賭風波的當事人阿滴，透過經紀人回應：「經詢問後該篇報導中的照片是阿滴於去年8月受到朋友邀約，一起去打過兩次德州撲克，後續沒有再參與其他聚會。其餘報導的內容我們也是看新聞才得知，不瞭解狀況，不便多做回覆，謝謝。」
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