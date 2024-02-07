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陳零九與「黑幫吳亦凡」打牌疑涉賭　經紀人：德州撲克是競技活動

▲陳零九與詐騙上億的「黑幫吳亦凡」打牌，遭警方懷疑涉嫌聚賭，他透過經紀人回應了。（圖／翻攝陳零九IG）
▲陳零九與詐騙上億的「黑幫吳亦凡」打牌，遭警方懷疑涉嫌聚賭，他透過經紀人回應了。（圖／翻攝陳零九IG）

記者吳雨婕／綜合報導

竹聯幫戰堂張姓前堂主的兒子「仔仔」，因長相神似歌手吳亦凡，有「黑幫吳亦凡」之名。近日他因涉嫌詐騙上億遭警方逮捕，還發現張嫌玩德州撲克的照片，引人注意的是照片中歌手陳零九、實況主丁特、網紅阿滴也都在其中，警方懷疑幾人聚賭，因此正在追查是否有賭博事實，針對此事，《NOWnews今日新聞》求證陳零九經紀人，經紀人回應：「那天就是在朋友家聚會。」並表示，德州撲克不是賭博，是競技活動。

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遭警方逮捕的34歲仔仔，從2021年開始，假借要投資虛擬貨幣挖礦場，設局詐騙張姓礦主2500萬元，以及上百位投資人，2年來獲利上億，如果遭被害人發現詐騙疑慮，他就會以賠光了回應，要是被害人依舊不滿，他就會亮出幫派身分恐嚇對方。

▲陳零九透露最近與媽媽一起住。（圖／滾石唱片提供）
▲▼陳零九（上圖）、阿滴（下圖）捲入疑似涉賭案中。（圖／滾石唱片提供、翻攝阿滴英文臉書）
▲阿滴PO出3圖示考驗大家英文能力，表示「看得懂多益至少800分」。（圖／阿滴英文臉書）
 
該案警方還在調查中，不過警方發現張嫌玩德州撲克的照片，照片中可見歌手陳零九、丁特、網紅阿滴等人，因此警方懷疑他們聚賭，但張嫌否認，提到只是玩興趣。針對此事，陳零九經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「那天就是在朋友家聚會，大家打牌消遣。」同時強調，德州撲克是競技活動非賭博。

而在稍早，陳零九於IG發文，提到一直以來都有打德州撲克的習慣、愛好，外加上最高法院已經判決德州撲克是合法的競技並非賭博，所以此遊戲不能視為純粹依賴運氣的賭博行為，而他會與張嫌一起出現在照片中，也只是張男為朋友的朋友，「我對此案並不知曉，看了新聞才知道。當天我只是去朋友家單純聚會打德州撲克聊天，無法知悉參與者每個人的情況，也不可能先全部身家都調查過一遍才參與。」

至於另外一位被捲入疑涉賭風波的當事人阿滴，透過經紀人回應：「經詢問後該篇報導中的照片是阿滴於去年8月受到朋友邀約，一起去打過兩次德州撲克，後續沒有再參與其他聚會。其餘報導的內容我們也是看新聞才得知，不瞭解狀況，不便多做回覆，謝謝。」




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