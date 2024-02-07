夢時代饗食天堂傳食物中毒！已有2人就醫 衛生局令停業清消
高雄夢時代的饗食天堂傳出疑似食物中毒事件，高雄市衛生局在3日接獲醫院通報，有2名患者拉肚子，疑似食物中毒，隨即前往攝食場所進行疫情調查，發現有部分衛生缺失並要求限期改善，饗食天堂所屬饗賓集團回應，夢時代店今天停業消毒一天，強調會高度重視每一個環節讓顧客滿意。
記者孫唯容／綜合報導
衛生局表示，2月3日接獲醫院通報，有2名患者因為拉肚子就醫，疑似發生食物中毒事件，立即派員前往攝食場所進行疫情調查、人體採檢及督導環境清消，依食品良好衛生規範準則發現冰箱食材堆疊未分區放置、生熟食刀具應分區放置等缺失限期2月7日改善完成，並令業者廚房作業環境澈底清消至複查合格後始得營業。另外，若從業人員有出現其餘與規定不符處，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定處6萬元以上罰鍰。
對此饗食天堂所屬饗賓集團回應，集團致力提供安心與美味的料理，配合政府單位的食安政策之需，饗食天堂高雄夢時代2月7日暫停營業1天，對於此異動所影響的部分顧客用餐行程，餐廳會積極聯繫與提供最適切的安排。
饗賓集團表示，創造顧客美好體驗是饗賓集團的經營使命，近期腸胃型感冒流行，饗賓配合政府食安政策，強化環境清消，用心提供顧客美好安心的用餐體驗，餐廳已完成自主查核及全面性清潔消毒作業，高度重視與務實看待每一項與顧客滿意相關的細節。