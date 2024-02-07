2024年伴手禮 臺中工策會激推十大必買清單

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TOP 1《小烏龜烘焙》，創立於2014年的《小烏龜烘焙》，是台中旱溪夜市的人氣攤商，老闆總是請路過民眾試吃馬卡龍，今年小烏龜更以「美味能量曲奇餅乾禮盒」，一舉獲得「2024台中市十大伴手禮」首獎。
TOP 2《成真咖啡》，位於審計新村的《成真咖啡》推出「黃金比例壺精品咖啡禮盒」，由冠軍烘豆師王詩如親自烘焙，內含掛耳咖啡+掛耳專用玻璃壺，壺身中間白點即是成真獨創的黃金比例，讓你不用出門就能喝到最完美的咖啡。
TOP 3《旅人票亭》 由設計師及烘焙師兄弟聯手創立，「台中驛‧驛點心」填心蛋捲與酥享曲奇雙拼禮盒，充滿台中火車站的建築元素，讓人深深感受到這個城市的獨特韻味。
TOP 4《似錦堂》，以水滴形狀蛋捲聞名的蛋捲品牌《似錦堂》，創辦人從一台小攤車開啟了從零開始學習的烘焙之路，推出的「新食感手工蛋捲」採用天然奶油、洗選蛋、日本上白糖以及其他天然原料，並堅持手工折疊，每一顆蛋捲都需要工作人員手工捏折，因此擁有細緻又獨特的口感。
TOP 5《玄羽皇家滴雞精》，主打「生產一條龍」的《玄羽皇家滴雞精》，嚴選4到6個月台灣放山黑羽土雞，以高壓低溫真空鍋爐燜滴11小時，全程不添加一滴水，燜滴工法真實鎖住營養，通過最高規格檢驗確保無藥劑殘留，適合全家大小一同飲用。
TOP 6《阿鏡師手路菜》，由總鋪師阿鏡師創立，以最有溫度的手路菜擄獲消費者的心。其中「鮑魚佛跳牆」嚴選6顆鮑魚配以豐富食材如豬肚、蹄筋等十餘種，搭配獨家秘方高湯，慢火細煨熬製而成，湯頭濃郁醇厚，香氣四溢。
TOP 7《伊莎貝爾烘焙觀光工廠》、位於台中大雅區的《伊莎貝爾烘焙觀光工廠》，好吃好玩又有趣的新型態數位烘焙體驗觀光樂園，是爸媽遛小孩最佳去處，人氣經典商品「布雪蛋糕」，採用海綿蛋糕工法，融入杏仁粉交織成絕佳風味的蛋糕體，添加天然果乾，層次分明，非買不可。
TOP 8《亞尼克》，以切片蛋糕起家，更以生乳捲聞名全台，今年以「12cm原味+鮮芋奶霜雙捲禮盒」榮獲十大伴手禮首獎，雙口味幸福加倍，夢幻乳香新食感是送禮的不二之選
TOP 9《旅禾泡芙之家》，推出多種口味泡芙及各種創意甜點，「焦糖鹽之花泡芙」採用雙餡方式，特調香濃焦糖醬，搭配以北海道十勝鮮乳製作的生乳餡、比例剛好的頂級海鹽，微鹹不甜膩，滋味絕妙。
TOP 10《蒙恩聽障烘焙坊》，以「星星曲奇禮盒」及「巧遇禮盒」連續兩年獲得十大伴手禮，一個一個曲奇餅乾不只乘載著師傅的用心與努力，更是獲得大眾認可的美味伴手禮。
台中厲害的伴手禮實在太多，除了精選的10款龍年送禮推薦，還可以參考「2024台中市十大伴手禮」得獎名單，30多款由民眾票選2024台中最熱門的伴手禮，不論是自己買來吃買來用，或是送禮都超適合，更多資訊可上台中市十大伴手禮FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/)查詢。