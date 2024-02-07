輿論譁然！美「前明星爭議主播」將採訪蒲亭　挨批：恐淪宣傳喉舌

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綜合美媒報導，卡爾森宣稱，大多數美國人不知道蒲亭為何要入侵烏克蘭，但他們有權了解自己國家所捲入的戰爭究竟是什麼，以及這場戰爭對世界的真實影響，直言自戰爭開始以來，西方媒體已多次採訪烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），目的是誇大烏克蘭的需求，卻幾乎沒有關於蒲亭的面對面報導，所以他要做的就是盡可能也呈現俄國方面的聲音。
卡爾森過去有過不少爭議言論，比如曾在2022年時宣稱，澤倫斯基對自由和民主沒有興趣，他其實是個危險的獨裁者，用了大筆從美國得來的錢，在烏克蘭建立了一黨專政的警察國家。更早之前，他也曾公開質疑：「為何蒲亭就是壞人？他不是海珊、也不是希特勒，他不會對美國構成威脅。」
卡爾森曾是《福斯新聞》晚間8點黃金時段的當家人氣主播，靠著爭議言論，贏得右翼觀眾的死忠支持，長期穩坐收視率冠軍；他的「卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）也被認為對保守派的政治議題和共和黨的政策，有舉足輕重的影響。此外，卡爾森也被認為在移民、犯罪、種族、性別和性向等敏感社會議題上，經常鼓吹民粹觀點。2023年4月，他因疑似發表與2020總統大選相關的不實言論，而遭到福斯開除。
不少歐美媒體人都對卡爾森的說法表達不認同，比如《CNN》知名主播兼首席國際新聞特派員阿曼普爾（Christiane Amanpour）就指出，自戰爭爆發以來，並不是沒有西方媒體嘗試要採訪蒲亭，而是蒲亭壓根沒答應過，卡爾森或許應該說明，為什麼在其他人都被拒絕的情況下，只有他被允許進入克里姆林宮：「這很荒謬，他真的以為我們的記者沒有每天都在嘗試要採訪蒲亭嗎？我們會繼續這麼做。」
報導指出，蒲亭不僅拒絕參加自由媒體的採訪，還在過去2年對俄國媒體發動攻勢，關押記者、關閉獨立媒體、對科技公司處以罰款，因為它們提供了有關俄國入侵烏克蘭的「虛假訊息」。
曾擔任《華盛頓郵報》莫斯科分社的格拉瑟（Susan Glasser）表示，最令人震驚的是，卡爾森將他對蒲亭的採訪，以及他的俄羅斯之行，描述為「記者的工作」，但事實是，有許多俄羅斯記者為了能繼續從業，而面臨監禁或流放：「不幸的是，真正的新聞在蒲亭領導下的俄羅斯是一種犯罪，他（卡爾森）在那裡的報導會承認這一點嗎？」
布魯金斯學會高級研究員、前美國外交官皮弗（Steven Pifer）也認為，蒲亭將利用卡爾森的採訪，來營造俄羅斯在外交上並沒那麼孤單的形象：「不幸的是，一位可能不會提出挑戰性問題的美國評論員，卻為蒲亭的宣傳提供了出口。請記住，蒲亭希望盡可能煽動和擴大美國內部的分歧。」