大亮建築「亮愛行動」 大小志工陪伴長輩提前歡樂過節
大亮建築「亮愛行動」第７站，跟著揚琴樂聲來到博愛長照機構。一早場佈尚未完成，長輩們已經迫不及待湧入會場。適逢寒假，許多大亮志工帶著家中小孩加入亮愛行動，讓整個長照中心洋溢年節熱鬧氣氛。大亮志工表示，孩子們放寒假，就帶著他們一起來陪伴長輩，就像過年時孩子們會回阿公阿嬤家一樣，希望帶給長輩歡樂心情。
記者金武鳯/綜合報導
活動開場由樂活士Abner老師，帶領志工及長輩先放鬆手臂、舒展筋骨，之後兩兩一組進行手部運動，長輩們跟隨老師動作，各個都很賣力運動。接著加入彈力球來場彈力球拳擊賽「左一拳、右一拳、上勾拳」，即便是做運動，也能逗著長輩笑開懷。Abner老師運用「當我們同在一起」旋律進行簡單的默契小遊戲，多虧前面的運動配合，長者和大亮志工默契絕佳，沒有人落拍。
動態運動課程結束，由歌手兼主持人阿修偕同揚琴老師凱樂上台，共譜一首首經典老歌。當鄧麗君名曲「我只在乎你」音樂響起，台下阿嬤興奮的表示，她超喜歡鄧麗君的歌，說著說著，也開嗓加入合唱。在歡樂氣氛下，阿修一連再加碼三首鄧麗君經典歌曲，許多阿公阿嬤紛紛加入合唱行列，美妙的琴聲和歌聲傳遍機構每個角落。
大亮建築全體志工不僅來陪伴長輩，還帶來很多愛心物資捐贈給博愛長照機構，希望讓長輩開心過好年。長照機構江姓負責人表示：「真是很精彩的一場活動，因為已經是第七站，早就有耳聞其他機構說亮愛行動非常精彩，今天看到果然不同凡響，感謝大亮建築籌辦這場活動，從場地佈置到活動規畫都看得出專業及用心」。大亮建築表示，亮愛行動還在持續下去，也邀請更多人加入我們行列。