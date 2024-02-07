NBA／快艇從開季迷航到西區龍頭！三大關鍵轉變　誰還敢嘲諷哈登

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不過，快艇的轉折點從那時候開始，Russell Westbrook被調整到替補，這也是他自己的提議。由於Harden和Westbrook兩位都是需要球權的後衛，因此兩人一起搭配總是顯得不太協調，故從Westbrook自願打替補後，兩人就很少同時上場，球隊也開始進入狀態。
同時，快艇將防守更好的Terance Mann推上先發，他在進攻端的角色更加互補。此外，球隊簽下了老將Daniel Theis來替代受傷的Mason Plumlee，使得內線防守更加穩固。
另一方面，主帥Tyronn Lue也做出了調整，他縮短某些球員的上場時間，尤其是P.J. Tucker和年輕後衛Bones Hyland。
最重要的是，快艇讓Harden在一支以George和Kawhi Leonard為主的進攻中簡單地融入。自從1月1日Leonard從髖部傷病中回歸後，他用表現證明自己依然是NBA最具統治力的球員之一，場均貢獻24.5分、6.8籃板、4.1助攻、1.9抄截和1.3阻攻。
Harden的加盟初期，球隊的連敗讓他成為了許多人嘲諷的對象，被認為將一支有季後賽實力的球隊拖垮。然而，經過一番調整後，快艇現在已經展現出真正的實力。
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