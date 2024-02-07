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許光漢崩壞了！化身貪污警長耍狠「勒索張鈞甯」　捲入密室謀殺案

▲許光漢在《瞞天過海》中演貪污警長，耍狠勒索張鈞甯，捲入密室謀殺案。（圖／iQIYI國際版）
▲許光漢在《瞞天過海》中演貪污警長，耍狠勒索張鈞甯，捲入密室謀殺案。（圖／iQIYI國際版）

記者黃雅琪／綜合報導

愛奇藝國際版2024新片單公布，由陳卓執導、改編自西班牙片《看不見的客人》的懸疑電影《瞞天過海》，集結許光漢與張鈞甯、惠英紅、尹正共同主演，許光漢蓄鬍扮狠黑化上陣，演出貪污警長勒索張鈞甯，大年初二2月11日驚喜上架！

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▲《瞞天過海》主演許光漢（右）、張鈞甯。（圖／iQIYI國際版）
▲《瞞天過海》主演許光漢（右）、張鈞甯。（圖／iQIYI國際版）
《瞞天過海》故事描述：在東南亞某國，張鈞甯飾演的富商太太「喬文娜」捲入一宗密室謀殺案，許光漢扮演的警長，竟以脫罪之名勒索巨額錢財。惠英紅飾演的受害者之母、尹正飾演的議員之子接連出現，使案情愈來愈撲朔迷離，究竟許光漢為何擔綱此黑化角色，令人期待！

▲楊又恩挑戰古裝演出《目中無人：以眼還眼》。（圖／iQIYI國際版）
▲楊又恩挑戰古裝演出《目中無人：以眼還眼》。（圖／iQIYI國際版）
除了《瞞天過海》之外，陳國坤、母其彌雅、釋彥能及駱達華主演的《西裝暴徒》；《人生大事》中10歲小女孩楊恩又扮古裝，挑戰武俠冒險電影《目中無人：以眼還眼》；白敬亭攜手金晨主演新劇集《南來北往》；以《傳聞中的陳芊芊》走紅的丁禹兮新作《大理寺少卿遊》，都將精采上架。

▲白敬亭、金晨主演劇集《南來北往》。（圖／iQIYI國際版）
▲▼白敬亭（上圖）、金晨主演劇集《南來北往》。（圖／iQIYI國際版）
▲白敬亭、金晨主演劇集《南來北往》。（圖／iQIYI國際版）
 
2024片單除了上述內容外，邱澤、張鈞甯、東尼嘉、榮梓杉、鍾鎮濤、楊謹華、熊黛林等人主演的懸疑推理劇《唐人街探案2》；林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演的影集《不夠善良的我們》；雷嘉汭、詹懷雲、黃信赫的青春校園台劇《讓我看見你是誰》；歐豪、李一桐的正邪對戰《不可告人》；聚集強大卡司的《狐妖小紅娘》系列，3部分別由楊冪和龔俊、劉詩詩和張雲龍、成毅和李一桐主演，為大家呈現一段段奇幻戀曲。

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