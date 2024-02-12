星二代大魔王！謝祖武、林葉亭兒子潛力股　她顏值爆表卻不當藝人

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小S（徐熙娣）18歲大女兒許曦文（Elly）一雙單鳳眼、冷峻又厭世的五官，加上學舞多年的高䠷身材，受封「台版金高銀」，一出道就被各大品牌Samsung、VALENTINO、Tiffany & Co.、Dior等力邀合作，更登上多家時尚雜誌封面，知名保養品創辦人形容她的東方美，「單純卻帶有故事性的眼神，具有強大的可塑性以及神祕感」，Elly去年挑大梁主演蘇打綠MV，被導演殷振豪磨出動人哭戲，也完成改編日本恐怖大師伊藤潤二作品的華語影集《聰明鎮》拍攝。
邱以太特質迷人 下一位新生代大勢演員
時尚達人林葉亭與搖滾歌手高人傑所生的23歲次子邱以太，擁有深邃五官、185公分衣架子身材，出眾外型和迷人特質讓他被「偶像劇教母」柴智屏簽下，除了模特兒工作、走過台北時裝週的秀，邱以太2019年以國片《下半場》踏入戲劇圈，去年演出電視劇《仙女姐姐來我家》、國片《成功補習班》，被台北電影節選為非常新人，今年預計有新劇《聰明鎮》、新片《夜校女生》要推出。
謝展榮科班出身 眉宇流露憂鬱小生氣息
謝祖武和圈外人老婆江婷琳的獨子謝展榮，承襲雙親優良血統，有著深邃雙眼皮和大眼睛，瓜子臉又帶點嬰兒肥，眉宇間流露憂鬱小生的氣息，20歲的他熱愛表演，目前就讀臺北藝術大學戲劇學系三年級，去年以林心如製作的電視劇《有生之年》初試啼聲，飾演正值青春叛逆期、愛玩樂團也愛家人的高中生，面對楊貴媚、喜翔、鄭元暢、吳慷仁等前輩，雖然緊張，不過第一場戲就讓眾演員驚豔，表演自然無鑿痕。
蔡中泠顏值絕頂 具備明星潛質不想當藝人
台北市文化局長蔡詩萍47歲和前主播林書煒迎來獨生女蔡中泠，18歲蔡中泠有張高冷、精緻臉蛋，169公分身高、45公斤勻稱體態，寫得一手好字的她，墨寶曾經被作家蔡康永和屏東科技大學顏嘉宏教授盛讚，蔡中泠去年申請上加拿大多倫多大學、英屬哥倫比亞大學、日本早稻田及慶應大學，目前是早稻田大一學生，為名符其實的才貌雙全，氣質出眾，雖然具備明星潛質，但她志不在娛樂圈，未來將赴美加攻讀研究所，往時尚產業發展。
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