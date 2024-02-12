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星二代大魔王！謝祖武、林葉亭兒子潛力股　她顏值爆表卻不當藝人

▲謝祖武兒子謝展榮（左圖起）、小S女兒許曦文、林葉亭兒子邱以太、蔡詩萍女兒蔡中泠都是星二代潛力股。（圖／TVBS提供、翻攝自Elly 許曦文、邱以太、蔡中泠IG）
▲謝祖武兒子謝展榮（左圖起）、小S女兒許曦文、林葉亭兒子邱以太、蔡詩萍女兒蔡中泠都是星二代潛力股。（圖／TVBS提供、翻攝自Elly 許曦文、邱以太、蔡中泠IG）

記者楊穎軒／綜合報導

娛樂圈藝人的孩子免不了受到鎂光燈關注，而外貌成為首要印象，因為父母的好基因，擁有高顏值的星二代美男、正妹不少，但同時擁有當明星條件的可遇不可求，《NOWnews今日新聞》押注4位前途備受看好的星二代，有演員謝祖武的兒子謝展榮、知名造型師林葉亭的兒子邱以太、主持人小S女兒的許曦文、主播林書煒的女兒蔡中泠。

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許曦文東方美搶眼　天生明星料子

小S（徐熙娣）18歲大女兒許曦文（Elly）一雙單鳳眼、冷峻又厭世的五官，加上學舞多年的高䠷身材，受封「台版金高銀」，一出道就被各大品牌Samsung、VALENTINO、Tiffany & Co.、Dior等力邀合作，更登上多家時尚雜誌封面，知名保養品創辦人形容她的東方美，「單純卻帶有故事性的眼神，具有強大的可塑性以及神祕感」，Elly去年挑大梁主演蘇打綠MV，被導演殷振豪磨出動人哭戲，也完成改編日本恐怖大師伊藤潤二作品的華語影集《聰明鎮》拍攝。

▲小S大女兒Elly（上圖）、次女Lily都是美人胚。（圖／翻攝自Elly 許曦文、Lily Hsu IG）
▲許曦文曾經赴南韓參加舞蹈比賽奪冠。（圖／翻攝自Elly 許曦文IG）
▲小S大女兒Elly許曦文擔任魚丁糸歌曲《這天（魚版）》MV女主角。（圖／環球音樂提供）
▲許曦文擔任蘇打綠歌曲〈這天（魚版）〉MV女主角。（圖／環球音樂提供）
▲小S女兒許曦文在《聰明鎮》飾演「蛞蝓少女」。（圖／奇蹟映畫所提供）
▲許曦文在《聰明鎮》向伊藤潤二經典角色「蛞蝓少女」致敬。（圖／奇蹟映畫所提供）
邱以太特質迷人　下一位新生代大勢演員

時尚達人林葉亭與搖滾歌手高人傑所生的23歲次子邱以太，擁有深邃五官、185公分衣架子身材，出眾外型和迷人特質讓他被「偶像劇教母」柴智屏簽下，除了模特兒工作、走過台北時裝週的秀，邱以太2019年以國片《下半場》踏入戲劇圈，去年演出電視劇《仙女姐姐來我家》、國片《成功補習班》，被台北電影節選為非常新人，今年預計有新劇《聰明鎮》、新片《夜校女生》要推出。

▲▼邱以太被柴智屏相中簽下，今年被台北電影節選為非常新人，也成為時尚圈寵兒，為極具潛力的新生代演員，林葉亭樂當星媽。（圖／翻攝自邱以太臉書）
▲邱以太被柴智屏相中簽下，為極具潛力的新生代演員，也成為時尚圈寵兒。（圖／翻攝自邱以太臉書）
▲邱以太在《仙女姐姐來我家》客串福德正神土地公。（圖／衛視提供）
▲邱以太在《仙女姐姐來我家》客串福德正神土地公。（圖／衛視提供）
▲邱以太在《成功補習班》暗戀同窗好兄弟。（圖／劇照）
▲邱以太在《成功補習班》暗戀同窗好兄弟。（圖／劇照）
謝展榮科班出身　眉宇流露憂鬱小生氣息

謝祖武和圈外人老婆江婷琳的獨子謝展榮，承襲雙親優良血統，有著深邃雙眼皮和大眼睛，瓜子臉又帶點嬰兒肥，眉宇間流露憂鬱小生的氣息，20歲的他熱愛表演，目前就讀臺北藝術大學戲劇學系三年級，去年以林心如製作的電視劇《有生之年》初試啼聲，飾演正值青春叛逆期、愛玩樂團也愛家人的高中生，面對楊貴媚、喜翔、鄭元暢、吳慷仁等前輩，雖然緊張，不過第一場戲就讓眾演員驚豔，表演自然無鑿痕。

▲謝展榮18歲之後經濟獨立自籌學費。（圖／TVBS）
▲▼謝展榮戲劇科班出身，坦言不太會跟父親聊到演戲，兩個人的工作都是保持平行、不相交。（圖／TVBS提供、記者陳明中攝） 
▲謝展榮透露製作人林心如的劇組便當訂得很好。（圖／記者陳明中攝）
▲謝展榮在《有生之年》降齡演高二生。圖／TVBS提供）
▲謝展榮在《有生之年》降齡演高二生。（圖／TVBS提供）
蔡中泠顏值絕頂　具備明星潛質不想當藝人

台北市文化局長蔡詩萍47歲和前主播林書煒迎來獨生女蔡中泠，18歲蔡中泠有張高冷、精緻臉蛋，169公分身高、45公斤勻稱體態，寫得一手好字的她，墨寶曾經被作家蔡康永和屏東科技大學顏嘉宏教授盛讚，蔡中泠去年申請上加拿大多倫多大學、英屬哥倫比亞大學、日本早稻田及慶應大學，目前是早稻田大一學生，為名符其實的才貌雙全，氣質出眾，雖然具備明星潛質，但她志不在娛樂圈，未來將赴美加攻讀研究所，往時尚產業發展。

▲▼蔡中泠顏值絕頂。（圖／蔡中泠IG）
▲▼蔡中泠承襲父母優良基因。（圖／蔡中泠IG）
▲蔡中泠承襲父母優良基因。（圖／蔡中泠IG）
▲▼蔡中泠顏值絕頂。（圖／蔡中泠IG）
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