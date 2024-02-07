過年出國！盤點機場美食　林聰明有珍奶、「這家速食」竟沒比較貴

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為了讓旅客更方便，林聰明沙鍋魚頭的執行長林佳慧提到，特意將人氣餐點規劃為套餐，將沙鍋菜結合到嘉義必吃的小吃火雞肉飯，且抓在10分鐘內出餐，以免旅客趕飛機又要久候。並於即日起開賣珍珠奶茶，聰明珍奶每杯120元，加價購則有特價99元。
📍小王煮瓜
於台北萬華經營近50年，除了常見的滷肉飯之外，更以黑金香菇滷肉飯聞名，已經連續多年都獲得《米其林指南》必比登推薦。桃機分店以套餐方式供應，像是招牌的黑金香菇滷肉飯套餐，價格290元，除了香菇滷肉飯，還有滷蛋、豆乾、小菜與清湯瓜仔肉及茶飲。
📍樂沐糕餅舖
擁有「亞洲最佳女主廚」封號的陳嵐舒旗下烘焙品牌，供應每日新鮮出爐的手作甜點與麵包。尤其推薦黑松露奶油捲，是桃機限定，外面吃不到的獨特美味。
📍VWI COFFEE BAR
由曾於WBrC世界咖啡沖煮大賽獲得冠軍的王策，所創辦的VWI COFFEE BAR，在桃園機場內提供手沖咖啡，另有三明治、布丁等輕食。
📍興波咖啡
由2016年WBC世界咖啡師大賽冠軍吳則霖所創立，不但連續兩年獲得國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，更曾經榮獲「全球50間最棒咖啡館」第一名的殊榮。
📍頂呱呱
想不到桃機裡頭也有台灣在地的平價速食品牌吧！而且價格相當佛心，竟然比照全台分店，並沒有因為設在桃園機場裡頭而比較貴，頂呱呱最招牌的呱呱包，單點每個65元，原味炸雞同樣也是賣60元。