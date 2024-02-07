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過年出國！盤點機場美食　林聰明有珍奶、「這家速食」竟沒比較貴

▲農曆過年連假是出國熱潮，桃園機場從去年開始有不少台灣知名美食進駐，老店、名店都齊聚，讓機場美食不再難吃。（圖／資料照，機場公司提供）
▲農曆過年連假是出國熱潮，桃園機場從去年開始有不少台灣知名美食進駐，老店、名店都齊聚，讓機場美食不再難吃。（圖／資料照，機場公司提供）

記者葉盛耀/綜合報導

農曆過年期間是出國熱潮，被稱為國門的桃園國際機場以往總被台灣旅客們嫌說食物又貴又難吃，但近幾年桃機持續改變，不斷招商名店進駐，像是第二航廈最早於2019就已有林東芳牛肉麵、泰昌餅家等在地知名餐飲品牌進駐，去年又在第二航廈C3街口食趣美食區（管制區內），又有小王煮瓜、以及有陳嵐舒旗下的樂沐糕餅舖，而同期進駐的林聰明沙鍋魚頭也於即日起推出新產品珍珠奶茶。搭機前想飽餐一頓或是外帶上機，桃機美食名店一次盤點。

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📍林聰明沙鍋魚頭
為了讓旅客更方便，林聰明沙鍋魚頭的執行長林佳慧提到，特意將人氣餐點規劃為套餐，將沙鍋菜結合到嘉義必吃的小吃火雞肉飯，且抓在10分鐘內出餐，以免旅客趕飛機又要久候。並於即日起開賣珍珠奶茶，聰明珍奶每杯120元，加價購則有特價99元。

▲林聰明沙鍋魚頭的桃園機場店即日起加賣珍珠奶茶，每杯120元，加購價99元。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）
▲林聰明沙鍋魚頭的桃園機場店即日起加賣珍珠奶茶，每杯120元，加購價99元。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）
📍小王煮瓜
於台北萬華經營近50年，除了常見的滷肉飯之外，更以黑金香菇滷肉飯聞名，已經連續多年都獲得《米其林指南》必比登推薦。桃機分店以套餐方式供應，像是招牌的黑金香菇滷肉飯套餐，價格290元，除了香菇滷肉飯，還有滷蛋、豆乾、小菜與清湯瓜仔肉及茶飲。

▲小王煮瓜連續多年獲得必比登推薦，招牌菜為黑金香菇滷肉飯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲小王煮瓜連續多年獲得必比登推薦，招牌菜為黑金香菇滷肉飯。（圖／記者葉盛耀攝）
📍樂沐糕餅舖
擁有「亞洲最佳女主廚」封號的陳嵐舒旗下烘焙品牌，供應每日新鮮出爐的手作甜點與麵包。尤其推薦黑松露奶油捲，是桃機限定，外面吃不到的獨特美味。

▲樂沐糕餅舖由陳嵐舒創立，提供每天現做的麵包糕點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲樂沐糕餅舖由陳嵐舒創立，提供每天現做的麵包糕點。（圖／記者葉盛耀攝）
📍VWI COFFEE BAR
由曾於WBrC世界咖啡沖煮大賽獲得冠軍的王策，所創辦的VWI COFFEE BAR，在桃園機場內提供手沖咖啡，另有三明治、布丁等輕食。

▲VWI COFFEE BAR提供手工咖啡。（圖／記者葉盛耀攝）
▲VWI COFFEE BAR提供手工咖啡。（圖／記者葉盛耀攝）
📍興波咖啡
由2016年WBC世界咖啡師大賽冠軍吳則霖所創立，不但連續兩年獲得國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，更曾經榮獲「全球50間最棒咖啡館」第一名的殊榮。

▲興波咖啡曾經榮獲「全球50間最棒咖啡館」第一名的殊榮。（圖／取自興波咖啡臉書）
▲興波咖啡曾經榮獲「全球50間最棒咖啡館」第一名的殊榮。（圖／取自興波咖啡臉書）
📍頂呱呱
想不到桃機裡頭也有台灣在地的平價速食品牌吧！而且價格相當佛心，竟然比照全台分店，並沒有因為設在桃園機場裡頭而比較貴，頂呱呱最招牌的呱呱包，單點每個65元，原味炸雞同樣也是賣60元。

▲桃園機場內的頂呱呱，價格竟然比照外面各分店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲桃園機場內的頂呱呱，價格竟然比照外面各分店。（圖／記者葉盛耀攝）

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