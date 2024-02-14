運動維納斯／滑冰精靈Fiona秀優美歌聲　運動姐妹花雙人舞超吸睛

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從八歲開始學花式滑冰，到現在已經有十幾年了，參加過國內外大小比賽，獲獎無數，疫情前最後一次參加國際賽事，在泰國包辦了花式及藝術滑冰雙金，雖然是賽場上常勝軍，但無法停止她追求完美的心，她說：「花式滑冰的技巧非常多，光是轉的部分就有很多的組合，為此我還特地多次飛到加拿大和北京移地訓練，現在加拿大讀大學，也加入學校的校隊，當地的滑冰資源非常豐富，所以我進步很多。」
除了滑冰，Fiona也很擅長跳舞、快艇衝浪及許多充滿美感的運動，從小在運動健將的爸爸帶領下，她跟妹妹課餘的時間幾乎都沉浸在運動場上，周末更是全家運動時間，媽媽也沒讓他們閒著，幫姊妹報名游泳班，要求學會最基本的四式及自救能力，她說：「我們真的很忙，忙於各種運動，可能是遺傳強大的運動基因，我跟妹妹不管什麼運動都願意嚐試，也都很快就上手。」
這次寒假回台，她仍然不停地尋找練習機會，首先特別請專業教練指導重訓，加強核心肌群的力量以及穩定度，以便增加各項運動的表現，她覺得自己運動細胞好，雖然現在學業壓力很大，運動時間相對減少，但她熱愛運動的心不變，將來一定能讓心愛的運動有更好的表現。
另外她的舞蹈底子深厚，短時間內就編好新舞，跟妹妹重溫小時候一起跳舞的樂趣，她說：「因為我們從小一起學跳舞，都非常喜歡現代舞及街舞，兩個人常常一起討論，互相鼓勵也互相切磋，所以我們進步都非常快，我曾經贏得過亞太區舞蹈冠軍，妹妹也是連續兩年台北市高中舞蹈冠軍。」
除了運動以外，唱歌也是她生活中不可或缺的愛好，她回憶起疫情期間，所有團體活動都停止了，所以她不論在任何場合都喜歡自己唱歌，媽媽覺得既然要唱就要唱到最好，於是幫忙找了專業的音樂老師，在錄音室裡按部就班的指導，Fiona也經常將自己的歌唱作品錄起來，走到哪裡就聽到哪裡，尤其是在比賽前聽一下，就會覺得超級放鬆，能夠把最好的自己展現出來。