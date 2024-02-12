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陳昊森專訪／被媽媽懷疑交往魏如萱　娃娃「私下開導」對話超暖心

▲曾與「娃娃」魏如萱傳緋聞，陳昊森分享娃娃私下開導他的暖心對話，並提到媽媽還因此跟著懷疑兩人關係。（圖／記者陳明安攝影）
▲曾與「娃娃」魏如萱傳緋聞，陳昊森分享娃娃私下開導他的暖心對話，並提到媽媽還因此跟著懷疑兩人關係。（圖／記者陳明安攝影）

記者黃雅琪／專訪

陳昊森主演賀歲電影《小子》接受《NOWnews今日新聞》專訪，他飾演沉迷於電玩遊戲的宅男「張融」，不務正業氣跑女友、遭黑道討債，更意外捲入一場危機。聊到與「娃娃」魏如萱傳緋聞，陳昊森說新聞曝光後感到很煩，後來娃娃還耐心開導他要習慣，而兩人的關係也因此曾被男方媽媽懷疑過。

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▲陳昊森主演賀歲電影《小子》專訪。（圖／記者陳明安攝影）
▲陳昊森主演賀歲電影《小子》合作童星很開心。（圖／記者陳明安攝影）
喊話35歲結婚！28歲陳昊森超愛小孩：至少生2個

陳昊森在片中與童星吳宗修、釋小願有多場對手戲，超愛小孩的他笑稱陪玩3個小時沒問題：「從小就很想要有自己一個家庭！我之前有設定是35歲結婚，40歲太老體力也不好，我可能帶不動小孩，這樣子小孩子18歲的時候 我已經快60歲了！」希望至少能生2個小孩。

▲陳昊森主演賀歲電影《小子》專訪。（圖／記者陳明安攝影）
▲超愛小孩的陳昊森，對組織家庭很有規劃。（圖／記者陳明安攝影）
爆與魏如萱交往！陳昊森認媽媽有懷疑過

與金曲歌后「娃娃」魏如萱傳緋聞，陳昊森承認自己有些情緒化：「我會覺得煩！為什麼又要拍？她是比較成熟的那個，她跟我說『我得習慣，這件事情沒有怎麼樣，就是平常心！你繼續過你自己的生活！』」他坦言當初新聞曝光後，有好幾天不敢傳訊息給娃娃：「像小時候在學校跟一個女生比較靠近，大家說你們在談戀愛。」

其實陳昊森媽媽也曾懷疑過兩人關係：「她會問我『所以演藝圈就是一起合作，然後就會在一起喔？』我說我沒有，不要鬧了！」問到曾有想過讓媽媽與娃娃認識？陳昊森直言媽媽個性很酷，會面無表情地觀察對方，帶朋友見媽媽我壓力很大，女生也會很害怕。

▲陳昊森主演賀歲電影《小子》專訪。（圖／記者陳明安攝影）
▲陳昊森帶前女友見媽媽，自己會化身潤滑劑讓氣氛更好。（圖／記者陳明安攝影）
帶前女友見媽媽！陳昊森：價值觀不同就沒有下一步

片中大量探討親情故事，陳昊森也分享帶歷任女友與媽媽外出用餐的經驗：「我是會帶給家人看，就是在中間扮演開心果、潤滑劑！」只要是陳昊森喜歡的對象，媽媽一律愛屋及烏，但他說自己不會刻意「助攻女友」要留下好印象，希望大家放鬆吃飯、閒聊：「如果她有些價值觀或是想法跟我不一樣，那就是不太適合，就不會帶到家人面前。」電影《小子》全台熱映中。

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