陳昊森專訪／被媽媽懷疑交往魏如萱　娃娃「私下開導」對話超暖心

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陳昊森在片中與童星吳宗修、釋小願有多場對手戲，超愛小孩的他笑稱陪玩3個小時沒問題：「從小就很想要有自己一個家庭！我之前有設定是35歲結婚，40歲太老體力也不好，我可能帶不動小孩，這樣子小孩子18歲的時候 我已經快60歲了！」希望至少能生2個小孩。
爆與魏如萱交往！陳昊森認媽媽有懷疑過
與金曲歌后「娃娃」魏如萱傳緋聞，陳昊森承認自己有些情緒化：「我會覺得煩！為什麼又要拍？她是比較成熟的那個，她跟我說『我得習慣，這件事情沒有怎麼樣，就是平常心！你繼續過你自己的生活！』」他坦言當初新聞曝光後，有好幾天不敢傳訊息給娃娃：「像小時候在學校跟一個女生比較靠近，大家說你們在談戀愛。」
其實陳昊森媽媽也曾懷疑過兩人關係：「她會問我『所以演藝圈就是一起合作，然後就會在一起喔？』我說我沒有，不要鬧了！」問到曾有想過讓媽媽與娃娃認識？陳昊森直言媽媽個性很酷，會面無表情地觀察對方，帶朋友見媽媽我壓力很大，女生也會很害怕。
帶前女友見媽媽！陳昊森：價值觀不同就沒有下一步
片中大量探討親情故事，陳昊森也分享帶歷任女友與媽媽外出用餐的經驗：「我是會帶給家人看，就是在中間扮演開心果、潤滑劑！」只要是陳昊森喜歡的對象，媽媽一律愛屋及烏，但他說自己不會刻意「助攻女友」要留下好印象，希望大家放鬆吃飯、閒聊：「如果她有些價值觀或是想法跟我不一樣，那就是不太適合，就不會帶到家人面前。」電影《小子》全台熱映中。
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