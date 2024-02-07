詐欺猖獗淹沒地檢署 法務部爭取增加人力、簡化流程多管齊下因應
詐騙氾濫猖獗，電信詐欺被告人數，已攀升成為各地檢署刑案第一位，且仍持續增長，法務部今（7）日表示，部長蔡清祥已特別指示，從增加人力、自源頭減少案量、簡化業務流程等方向多管齊下，並成立「合理化檢察官工作負擔研議小組」，持續傾聽基層檢察官意見，滾動式盤點檢討可行之作法並積極推動。
記者潘千詩／台北報導
法務部表示，經過爭取，行政院同意新增檢察機關員額，2020年核准增員110人、2021年增員187人，並規劃分4年請增檢察機關員額合計600人，2025年檢察機關員額將可達6613人；因應打詐，已於2023年10月進用100名檢察官助理，爭取今年增聘150名檢察官助理，並推動檢察官助理法制化，去年11月17日函報行政院會同司法院研商。
法務部已修正《洗錢防制法》無正當理由收集帳戶罪、無正當理由交付或提供帳戶罪，阻斷詐團洗錢管道，遏止人頭帳戶亂象；推動全國總歸戶計畫，針對同一被告帳戶、帳號或門號內所有被害人應歸戶至被告戶籍地司法警察機關統一調查移送，今年1月5日已將移退移歸的配套通函各級檢察署，以打詐欺案卷減量、程序簡化、減少重複調查的目標。
為減少人頭帳戶，刑事偵查與行政監管併進，帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法，將於3月1日施行，對於告誡帳戶（號）得在一定期間內暫停或限制全部或部分功能，或逕予關閉，且此限制機制將與警示帳戶併行。