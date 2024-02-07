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年終獎金「開獎」員工集體崩潰！心寒大吐槽　國巨這樣說

▲針對有員工不滿年終獎金僅1個月，最多也只給1.14個月，國巨表示皆依照績效評等與獎金發放政策來計算。圖為國巨董事長陳泰銘。（圖／NOWnews資料照片）
▲針對有員工不滿年終獎金僅1個月，最多也只給1.14個月，國巨表示皆依照績效評等與獎金發放政策來計算。圖為國巨董事長陳泰銘。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

歲末年終各大公司開始發放年終獎金，但有科技公司員工上社群平台抱怨、快要哭出來，說國巨前三季稅後淨利超過120億，發給台灣員工的年終獎金僅1個月，最多最多也只給1.14個月。為此，國巨今（7）日對外表示，年終獎金是依照當年度員工的績效評等結果及公司的獎金發放政策來計算，不便針對個別員工的發放結果做說明。

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證交所日前公布上市公司2022年第二階段董事及監察人酬金實際支領情形，平均每位董事酬金部分，國巨以8766多萬元居冠，再度拿下第一。但有員工不滿在社群平台上抱怨，指出國巨一個台灣上市公司市值超過2000億的公司，前三季EPS超過30元，前三季稅後淨利超過120億，發給台灣員工的年終獎金1個月，所有人最多最多最多就給1.14個月。

該名網友還說董監酬勞高達近9000萬，但台灣員工年終卻少得可憐，覺得自己變成「免洗餐具」！有其他員工也附和「我看到年終，我以為我在慈善機構上班」、「辛苦了一年，看到這個結果真心寒啊，如果有人要發起罷工我一定+1」等。

由於AI浪潮來襲，有不少科技公司受惠，像廣達就宣布年終獎金最少2.5個月、最多上看7個月。英業達也說每個人都至少有2個月，緯創是平均2個月。宏碁則是14個月年薪再加上1.9個月的績效獎金與年中分紅，全年上看18個月。台積電則是員工分紅剛出爐，每人平均近150萬入袋。國巨身為被動元件龍頭，難免被員工拿來比較，呈現幾家歡樂、幾家愁的狀況。

為此，國巨強調，公司員工的年終獎金，是依照當年度員工的績效評等結果及公司的獎金發放政策來計算；考量薪資及獎金不公開討論的原則，公司不便針對個別員工的發放結果做說明。

國巨1月營收衝上百億元大關，來到100.21億元、月增12%、年增17.8%，寫下近16個月來新高紀錄。展望今年首季，國巨認為雖然整體全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，但客戶庫存持續正向、庫存水位逐漸恢復健康，樂觀看待相關AI應用帶來的營運動能。

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