返鄉高鐵爆衝突！疑車廂擁擠男子突亮刀「噴辣椒水」 釀1人送醫
春節返鄉現人潮，高鐵左營站驚傳攻擊事件！今（7）日下午16時20分許，高鐵第1223車次第10節車廂中傳出一起暴力案件，一名男子疑似因車廂擁擠與另名乘客爆發衝突，該名男子突然亮刀，還噴辣椒水攻擊，一名45歲男性被辣椒水噴到送醫，警方已將施暴男子上銬帶回。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，高鐵站務員通報，7日16時25分於高鐵1233次第10節車廂 ，有旅客發生打架衝突並有噴辣椒水及亮出刀械情事，請警方協助，大批警力全副武裝直到列車靠站後，立即將該名施暴的男子壓制。
據了解，警方到場時，23歲林姓男子依然手持折疊刀、辣椒水，持續嗆聲、恐嚇一名年約45歲男子，經帶返左營所依現行犯上銬逮捕，並附帶搜索其隨身之後背包，當場發現毒品咖啡數包、安非他命等，並予以當場扣押；衝突原因疑似因為高鐵車廂擁擠，雙方爆發口角進而發生肢體衝突，詳細原因仍待調查釐清。
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