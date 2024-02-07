陳零九遭指與「戰堂吳亦凡」聚賭 親回：打撲克不可能身家調查
藝人陳零九今（7）日遭爆與素有「戰堂吳亦凡」之稱的竹聯幫黑二代「仔仔」張嫌一同遊玩德州撲克，遭警方懷疑聚賭，引發社會關注。對此，陳零九除了向《NOWnews今日新聞》澄清只是單純朋友聚會，且德州撲克並非賭博，稍早，陳零九本人也無奈在IG上發聲，希望媒體們不要捕風捉影，並還給大眾真相，「不可能先全部身家都調查過一遍才參與。」
記者詹鎰睿／綜合報導
陳零九在文中再三強調，「我一直以來都有打德州撲克競技的習慣與愛好，最高法院已經判決德州撲克是合法的競技並非賭博，德州撲克的勝敗結果，是由參與的玩家透過遊戲技巧、判斷力以及每個策略的決策所影響，並非完全依賴發牌的隨機性，在玩家能透過自身競技行為影響比賽結果的情況下，此遊戲不能視為純粹依賴運氣的賭博行為。」
同時，陳零九也解釋「戰堂吳亦凡」是他朋友中的朋友，「我對此案並不知曉，看了新聞才知道。當天我只是去朋友家單純聚會打德州撲克聊天，無法知悉參與者每個人的情況，也不可能先全部身家都調查過一遍才參與。」最後希望媒體們不要捕風捉影，查明並還給社會大眾一個真相。
有趣的是，先前才因為《2024紅白藝能大賞》無辜捲入失言風波的黃偉晉，也在底下留言回應，「走~我們去廟裡拜拜！」對話讓大家噴笑，紛紛表示「真的需要」、「你們手牽手一起去」、「相約去祭改了啦！」
此外，被拍到同行的還有阿滴、丁特等多位網紅，阿滴經紀人回應：「經詢問後該篇報導中的照片是阿滴於去年8月受到朋友邀約，一起去打過兩次德州撲克，後續沒有再參與其他聚會。其餘報導的內容我們也是看新聞才得知，不瞭解狀況，不便多做回覆，謝謝。」丁特則在社群平台澄清，「德州撲克早就被新北地院和高等法院認證不是賭博了，可以花點時間做功課嗎？」
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