台塑四寶1月營收月增2.8%、年增1.1%　台塑增幅雙位數最亮眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
南亞1月營收203.93億元，月增1.1%、年增0.5%。針對第一季展望，南亞指出，儘管全球經濟仍充滿諸多不確定因素，但國際貨幣基金(IMF)估今年全球GDP成長率，由2.9%上修到3.1%，顯示經濟呈現溫和緩步回溫。估2月營收較1月減少，第一季營收較去年第四季略減，且消費性電子產品需求復甦力道疲弱，電子材料營收略減。
台化1月營收281.85億元，月減1.8%、年增10.2%。展望二月份，農曆新年產業休息，影響市況最大，不過仍然期待3月春燕到來，希望第二季漸漸轉好。不過坦言地緣衝突是個重大變數，會影響油價上漲，增加石化原料成本，也會影響長程運輸，除了運輸成本增加外，也增添交期變數，客戶會有就近採購的念頭，但若是忠誠度不變，則會提前下訂，反而是助力。
台塑石化1月營收564.51億元，月增2%、年減7.4%。台塑化指出，近期中東地緣政治風險升高，但以色列與哈馬斯可能達成臨時停戰協議，若以巴衝突降溫，胡塞組織引發的紅海危機可能逐步緩解，導致油價上檔承壓。
但產油國減產政策將持續支撐油價，2024年1~3月部分，OPEC+會員國自願減產220萬桶/日，1月初步數據顯示OPEC+確實執行自願減產，加上第四季美國經濟成長3.3%，遠高於市場預估成長2%，IMF亦上調今年經濟成長率0.2%至3.1%，全球經濟成長穩健提供油價下檔支撐。