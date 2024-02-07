PEETA葛格突宣布離婚！認了「找不到幸福點」　前妻：彼此盡力了

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不過，PEETA葛格強調，「我們不是沒有愛，只是原本簡單可以得到的笑容，變得需要過於努力的妥協才能維持，導致我們失去了原本各自的特質。漸漸的我們都發覺原本的自己更開心，而且各自有不同的方向要努力，所以最終選擇了這個決定。」
PEETA葛格對粉絲們喊話，「我目前的心情很平靜，不需要幫我打抱不平。」也希望大家別給前妻Alisa更多困擾與評論，也希望大家用祝福的話語代替風涼話，最後PEETA葛格再次祝福Alisa，「新的一年祝Alisa比賽順利，祝大家身材越來越好，身體越來越健康。」
不久後，Alisa也發文證實消息，「相信大家看到這消息也很震驚，希望大家也不要責怪任何人，如果你們愛我，你們會尊重我的選擇而不是替我打抱不平。」她說，這段感情是自己選擇離開的，也是她這三年以來拿出最大的勇氣，說出自己真正想要的。
Alisa還提到，這段期間她盡全力扮演好老婆的角色，但卻忘了把自己照顧好，直呼：「很多事是需要習慣一下，大家都說我是女強人能力又好，但再怎麼樣我也是只是個女孩，也很需要被照顧，也可望有家，但這不過就是人生，我們不斷的跌倒就會學習不斷的爬起來，今年我會回歸大家想看到的，閃亮的Alisa站上舞台。」
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