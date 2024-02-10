為了在賀瓏夜夜秀表演吹口琴 趙少康在車上重複聽這首歌一週
前中廣董事長趙少康在競選2024年正副總統期間，上了在年輕族群中有高收視的網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」，廣受好評；幕僚透露，原本主持人賀瓏希望趙少康表演口琴，曲目是太陽花學運的「島嶼天光」，為此趙少康連續一週在車上瘋狂重複播放這首歌，還時不時會一起哼唱，幕僚在車上都聽到膩，但也感佩趙少康的認真，結果最終因為版權問題，只演出了一小段望春風。
記者余祥／台北報導
為爭取年輕族群支持，趙少康競選副總統期間，努力拉近與年輕人的距離，傳統的電視辯論都難不倒他，他最努力準備的反而是備受年輕組群喜愛的脫口秀。
趙少康多才多藝，會吹口琴、小喇叭，也會唱歌；賀瓏希望趙少康在節目中表演口琴，曲目更挑選了太陽花學運的主題曲「島嶼天光」，趙少康也一口答應，不過趙少康原本對這首歌並不熟悉，為了有最好的表現，幕僚說，趙少康整整一週的時間，每天車上就是循環播放島嶼天光，聽到他們都膩到不行，但也從小事看出，趙少康是對任何事情都非常認真看待、全力以赴。
不過，後來因為版權問題，無法在節目上吹「島嶼天光」，趙少康還問說，他是否還是可以照常吹，只是不要播出就好，主持人仍說不行，趙少康才放棄，改吹「望春風」。