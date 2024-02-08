過年出國行李！酒精「1條件」可帶上飛機　行動電源出國規定整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
過年期間「社交頻繁」，恐加速病毒傳播，注重個人清潔衛生，隨身攜帶酒精噴霧是正確的做法，但出國的話，酒精噴霧可以隨身帶上飛機嗎？還是需要托運？
根據桃園機場指出，含有75%之酒精乾洗手與酒精棉片隨身帶上機沒有問題，而酒精噴霧罐隨身不能攜帶超過100ml，而且還要放在夾鏈袋中。若是託運酒精則不能超過500ml。
📌行動電源要隨身上飛機還是託運？
根據規定，除了原本安裝在電腦、手機內的鋰電池以外，其餘的電池通通不可以託運，也就是說行動電源、鋰電池產品與備用鋰電池都要放在手提行李，跟著主人一起上飛機，絕對不能託運，以免高空飛行時，放在貨艙裡的行動電源、鋰電池會因為壓力膨脹，導致起火甚至爆炸，造成飛安疑慮。
而且根據國際民航組織（ICAO）「危險物品安全航空運輸技術細則」和「民用航空危險品運輸管理規定」，乘客放手提行李帶上飛機的行動電源，得符合以下標準：
1、額定容量小於100Wh：數量20個內可不經航空公司同意，但航空公司有權利拒絕，超過20個則需要申請報備。
2、額定容量101～160Wh：須事先經過航空公司同意，並取得「CAO」（Cabin Only）的標示才能手提上飛機，且每人最多攜帶2個。
3、額定容量超過160Wh：一律禁止攜帶。
4、嚴禁攜帶損壞、漏液或有裂痕等瑕疵的電池。
5、行動電源機身上一定要有標示，沒有標示會被海關丟掉。
📌打火機、自拍棒、平板、筆電要放隨身行李還是託運？
打火機必須跟著隨身行李帶著上飛機，每人限制只能攜帶一個，但而藍焰防風打火機不論隨身或是託運都禁止攜帶。筆電、平板與相機等3C用品如需放進行李箱中託運，只要關閉電源就可以，若是怕碰撞損壞，則建議帶上飛機。
至於自拍棒、腳架，如果徑未超過1公分、可伸縮且其收合後高度未超過60公分者可攜帶上機。摺疊雨傘可隨身攜帶或托運、長柄雨傘則需托運。而未開封的一次性暖暖包可攜帶於隨身行李中，但充電式暖暖包則需隨身攜帶上飛機，不可拖運。
📌現在出國還要帶小黃卡嗎？
不用喔！疾病管制署去（2023）年5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」調整為第四類傳染病，且世界衛生組織今年5月5日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），各國已陸續取消疫苗接種證明或篩檢陰性證明，也就是說出國不用再帶俗稱「小黃卡」的疫苗證明。而台灣「數位新冠病毒健康證明」系統也早在去年5月31日即終止服務。
📌過年出國要提早多久到機場？
一般出國須提早2~2.5個小時到機場櫃檯辦理登機，最晚完成報到時間通常為起飛前1小時（以搭乘航空公司規定為準）。不過，因應春節連假單日超過13萬人次的出國人潮，機場公司提醒旅客可提早3小時抵達機場，出發前也可先向航空公司確認班機狀態。
機場公司指出，第一航廈出境尖峰時段將為清晨5時至下午2時，第二航廈出境尖峰時段將是上午7時至上午9時、晚間10時至晚間11時。因應春節疏運，民眾通關前可先將水、飲料倒掉，並先取出手機、筆電、平板等電子設備，並預先脫下外套、皮帶等金屬物品，同時也不攜帶超過100毫升的液體，加速通關。
另外，機場公司也提醒，赴日旅遊民眾，29日前飛往日本函館、新潟等10處機場，可利用「台日機場入境事先確認」作業，縮短抵日後通關審查時間，讓赴日旅遊更加快速便利。
📌護照效期只剩1個月可以出國嗎？
外交部領事事務局指出，依照國際慣例，絕大部分國家或地區皆規定入境之外國旅客所持護照效期須在6個月以上，方可核准入境，提醒國人出國前，要及早檢查護照效期是否為6個月以上，如發現護照效期不足，請儘早至領事事務局櫃台換發。
辦護照要多久時間？外交部領事事務局表示，受理時間為周一至周五上午8點半至下午5點，中午不休息，另每三延長受理至晚上6點。從繳費的次半日起算，一般件（1300元）為10個工作天、遺失補發（1300元）為11個工作天，速件（2200元）則提前9個工作天領取。