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收容所黑貓「肚子一直變大」！志工以為懷孕照超音波　真相超尷尬

▲美國一隻流浪黑貓肚子變得越來越大，讓志工推測應該是懷孕了，因此帶牠到動物醫院檢查，沒想到獸醫一照超音波，發現黑貓只是吃太多發福了。（圖／翻攝自TikTok＠vetproducts）
▲美國一隻流浪黑貓肚子變得越來越大，讓志工推測應該是懷孕了，因此帶牠到動物醫院檢查，沒想到獸醫一照超音波，發現黑貓只是吃太多發福了。（圖／翻攝自TikTok＠vetproducts）

記者賴禹妡／綜合報導

真相太尷尬了！美國一隻流浪黑貓日前被動物救援組織收容，由於貓咪的肚子日子隨著時間越變越大，讓志工推測應該是懷孕了，因此帶牠到動物醫院檢查，沒想到獸醫一照超音波，發現黑貓根本沒懷孕，而是吃太多發福了，影片曝光後，讓89萬名網友笑噴直呼「牠看起來很受傷又尷尬」。 

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綜合外媒報導，母黑貓賈絲波（Jezebel）目前正在伊利諾州動物救助機構（Save-a-Pet Illinois）中安置，但日前卻被收容所志工發現，賈絲波的肚子日漸變大，讓志工懷疑賈絲波懷孕了，因此決定帶牠到動物醫院檢查。 

▲美國一隻流浪黑貓肚子變得越來越大，讓志工推測應該是懷孕了，因此帶牠到動物醫院檢查，沒想到獸醫一照超音波，發現黑貓根本沒懷孕，而是吃太多發福了。（圖／翻攝自TikTok＠vetproducts）
▲黑貓賈絲波的肚子日漸變大，讓志工懷疑賈絲波懷孕了，因此決定帶牠到動物醫院檢查。 （圖／翻攝自TikTok＠vetproducts）
只見影片中，獸醫幫賈絲波照超音波後，發現肚子裡沒有任何胚胎，而賈絲波則一臉困惑地躺在診療台，貌似相當傻眼。獸醫事後根據超音波檢查結果診斷，賈絲波並沒有懷孕，只是在檢查前吃了很多食物，才會讓小肥肚看起來越來越大顆。 

▲美國一隻流浪黑貓肚子變得越來越大，讓志工推測應該是懷孕了，因此帶牠到動物醫院檢查，沒想到獸醫一照超音波，發現黑貓根本沒懷孕，而是吃太多發福了。（圖／翻攝自TikTok＠vetproducts）
▲獸醫事後根據超音波檢查結果診斷，賈絲波並沒有懷孕，只是在檢查前吃了很多食物。（圖／翻攝自TikTok＠vetproducts）
原來收容所另一名志工非常喜歡賈絲波，私底下一直偷偷餵食，才會害貓咪發福，肚子越來越大，最後鬧出這場天大誤會。影片曝光後，目前已累積超過89萬人朝聖按讚，眾人全笑翻留言「牠看起來很受傷又尷尬」、「被誤會懷孕對女生來說超過分，即使牠只是一隻貓」。 

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@vetproductsThis little girl was a stray and ended up with a rescue. Her belly has been looking larger so she was brought in for a pregnancy check. She just been eating tons of food 😅 #ecc #cat #vetmed

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