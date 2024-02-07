收容所黑貓「肚子一直變大」！志工以為懷孕照超音波　真相超尷尬

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只見影片中，獸醫幫賈絲波照超音波後，發現肚子裡沒有任何胚胎，而賈絲波則一臉困惑地躺在診療台，貌似相當傻眼。獸醫事後根據超音波檢查結果診斷，賈絲波並沒有懷孕，只是在檢查前吃了很多食物，才會讓小肥肚看起來越來越大顆。
原來收容所另一名志工非常喜歡賈絲波，私底下一直偷偷餵食，才會害貓咪發福，肚子越來越大，最後鬧出這場天大誤會。影片曝光後，目前已累積超過89萬人朝聖按讚，眾人全笑翻留言「牠看起來很受傷又尷尬」、「被誤會懷孕對女生來說超過分，即使牠只是一隻貓」。
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@vetproductsThis little girl was a stray and ended up with a rescue. Her belly has been looking larger so she was brought in for a pregnancy check. She just been eating tons of food 😅 #ecc #cat #vetmed
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