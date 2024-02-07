大樂透2/7開獎結果出爐！百萬紅包「開出18組」 明日頭獎飆2.4億
大樂透第113000012期今（7）日晚間開獎，頭獎金額上看2億，不過本期頭獎未開出，目前已連續7期槓龜，台彩預估下期銷售1.9~2.0億元，明（8）日頭獎累積金額預估上看2.4億元。
記者賴禹妡／綜合報導
2月7日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出18組，總中獎注數為20注，其中16組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為44組，剩餘316組，次期（2月8日）將繼續加開大紅包獎項。
📍2／7大樂透中獎號碼
由小到大依序為20、22、31、34、35、37，特別號是07。
📍大樂透「360組100萬元」春節大紅包獎號
完整獎號：07、08、11、13、22、32、34、40、46
詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
台灣彩券春節加碼開跑！大樂透從2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，6日至10日期間再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大红包」獎項。