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小年夜7禁忌別犯！「拜天公時間」曝光　貼春聯、大掃除前先做1事

▲小孟老師指出，在小年夜有3樣習俗及5項禁忌，也提醒大家拜天公的注意事項。（示意圖／取自Pexels）
▲小孟老師指出，在小年夜有3樣習俗及5項禁忌，也提醒大家拜天公的注意事項。（示意圖／取自Pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

小年夜即將在明（8）日到來，命理專家小孟老師指出，小年夜又稱灶王節，許多遊子會在這天提早回家團圓、吃小年夜飯，也有不少人也會趕在拜天公前大掃除與完成貼春聯。而小孟老師指出，在小年夜有3樣習俗及5項禁忌，也提醒大家拜天公的注意事項。 

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🟡小年夜的習俗 
1.小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此要特別祭拜。 

2.供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，代表招來福氣，另外還有發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆，代表甜甜蜜蜜、延年益壽。 

3.在拜天公之前要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。 

🟡拜天公時間 
小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口。 

▲今日是「偏財神」土地公聖誕，命理師高煜霖建議，在中秋節前抱著感恩的心去拜土地公，能夠受到土地公無形中出手相助。（示意圖／翻攝pixabay）
▲小年夜拜天公時間為晚上11點後，且拜天公要在自己的家門口。（示意圖／翻攝pixabay）
🟡小年夜禁忌 
1.不可以殺生吃肉：小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯盡量不要吃肉。 

2.拜天公不可拜葷食：小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。 

3.不宜吵鬧：小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。 

4.不要搗蒜：家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。 

5.不要穿太黑：小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服上面若有英文字或中文字，盡量不要有不吉利的意思。要吃肉或殺生只要捐個錢，或做社區服務即可破運。 

▲原PO覺得台灣的水果「越來越難吃了」，而原因曝光後，網友紛紛搖頭直呼「真的不行」。（示意圖／取自unsplash）
▲小年夜拜天公以甜食或水果為主，不宜拜葷食。（示意圖／取自unsplash）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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