小年夜7禁忌別犯！「拜天公時間」曝光　貼春聯、大掃除前先做1事

我是廣告 請繼續往下閱讀
1.小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此要特別祭拜。
2.供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，代表招來福氣，另外還有發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆，代表甜甜蜜蜜、延年益壽。
3.在拜天公之前要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。
🟡拜天公時間
小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口。
🟡小年夜禁忌
1.不可以殺生吃肉：小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯盡量不要吃肉。
2.拜天公不可拜葷食：小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。
3.不宜吵鬧：小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。
4.不要搗蒜：家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。
5.不要穿太黑：小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服上面若有英文字或中文字，盡量不要有不吉利的意思。要吃肉或殺生只要捐個錢，或做社區服務即可破運。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。