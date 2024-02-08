NBA／Wembanyama參加技術挑戰賽！將組「狀元隊」　拚當最高冠軍

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20歲的Wembanyama身高224公分，但卻相當靈活，能做出許多讓人瞠目結舌的運球動作，還擁有出色的投籃手感，已經被認為是NBA下個世代的門面人選之一。而球迷對於他也相當喜愛，在上半季他的球衣銷量排名第4，只有Stephen Curry、Jayson Tatum和LeBron James的球衣賣得比他更好 。
不僅如此，Wembanyama還展現了自己在社群網站上的強大影響力，在今年元旦對上波士頓塞爾提克隊的比賽，他的一次精彩灌籃即將成為NBA史上觀看次數最多的社群網站影片。
Wembanyama本季為馬刺隊場均貢獻18.9分和10.2籃板，雖然球隊這一季的戰績不佳，但他在攻防兩端展現出的驚人潛力，已經是肉眼可見。
Edwards是NBA 2020年選秀大會狀元，Banchero是2022年狀元，Wembanyama則是2023年狀元，3位狀元聯手的表現也讓人期待。
NBA技術挑戰賽規則和賽制
NBA技術挑戰賽從2003年開始舉辦，比賽考驗球員基本功，球員需要在計時的情形下完成運球穿越障礙、傳球、定點投籃和上籃，最快完成動作的球員勝出。最近這兩年賽制改採組隊形勢，最近這兩年分別由克里夫蘭騎士和猶他爵士球員組成的隊伍取勝。
過去技術挑戰賽也不乏靈活的長人報名參加，像是邁阿密熱火明星內線Bam Adebayo和沙加緬度國王中鋒Domantas Sabonis就分別贏下了2020年和2021年的冠軍。