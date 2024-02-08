NBA／詹皇別急！湖人交易籌碼「萬用包」出爐　只想要明星球員

NBA／Wembanyama參加技術挑戰賽！將組「狀元隊」　拚當最高冠軍

▲馬刺隊苦吞18連敗，資深球評李亦伸認爲下周一面對鵜鶘非常有機會止敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬刺隊苦吞18連敗，資深球評李亦伸認爲下周一面對鵜鶘非常有機會止敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA本季全明星周的看點又增加一個！聖安東尼奧馬刺隊狀元中鋒Victor Wembanyama確定報名技術挑戰賽，Wembanyama在加入聯盟之後，不斷展現自己跨時代的天賦，也未辜負「詹皇之後最佳新秀」的名號，如今他決定挑戰一項更能展現自己全能技藝的賽事。根據《The Athletic》記者Shams Charania的說法，在下周末的技術挑戰賽，Wembanyama將和 Paolo Banchero（奧蘭多魔術）及Anthony Edwards（明尼蘇達灰狼）一起組成「狀元隊」參加。

我是廣告 請繼續往下閱讀
20歲的Wembanyama身高224公分，但卻相當靈活，能做出許多讓人瞠目結舌的運球動作，還擁有出色的投籃手感，已經被認為是NBA下個世代的門面人選之一。而球迷對於他也相當喜愛，在上半季他的球衣銷量排名第4，只有Stephen Curry、Jayson Tatum和LeBron James的球衣賣得比他更好 。

不僅如此，Wembanyama還展現了自己在社群網站上的強大影響力，在今年元旦對上波士頓塞爾提克隊的比賽，他的一次精彩灌籃即將成為NBA史上觀看次數最多的社群網站影片。

Wembanyama本季為馬刺隊場均貢獻18.9分和10.2籃板，雖然球隊這一季的戰績不佳，但他在攻防兩端展現出的驚人潛力，已經是肉眼可見。

Edwards是NBA 2020年選秀大會狀元，Banchero是2022年狀元，Wembanyama則是2023年狀元，3位狀元聯手的表現也讓人期待。

NBA技術挑戰賽規則和賽制

NBA技術挑戰賽從2003年開始舉辦，比賽考驗球員基本功，球員需要在計時的情形下完成運球穿越障礙、傳球、定點投籃和上籃，最快完成動作的球員勝出。最近這兩年賽制改採組隊形勢，最近這兩年分別由克里夫蘭騎士和猶他爵士球員組成的隊伍取勝。

過去技術挑戰賽也不乏靈活的長人報名參加，像是邁阿密熱火明星內線Bam Adebayo和沙加緬度國王中鋒Domantas Sabonis就分別贏下了2020年和2021年的冠軍。

NBA／快艇從開季迷航到西區龍頭！三大關鍵轉變　誰還敢嘲諷哈登

PLG／桃園領航猿補強小洋將！前NBA黃蜂隊防守悍將葛拉漢正式加盟

NBA／Rivers執教勝率剩2成！字母哥砍34分成空、公鹿106：114太陽

NBA／快艇喜迎西區龍頭！灰狼領先22分遭公牛翻盤、爵士逆襲雷霆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞