睡覺忘記愛貓還在房外！牠暴怒吼叫飼主　貓奴嚇傻：你養哥吉拉？

過年遇到毛小孩盛裝討紅包！他尷尬「要包多少」　飼主公開行情價

▲有越來越多人將家中狗狗與貓咪視作真的家人，過年期間甚至會為其盛裝打扮，展現出牠們的可愛。（圖／取自爆料公社）
▲有越來越多人將家中狗狗與貓咪視作真的家人，過年期間甚至會為其盛裝打扮，展現出牠們的可愛。（圖／取自爆料公社）

記者潘毅／綜合報導

今（10）日是大年初一，迎來嶄新的金龍年，許多人也紛紛跑到親友家拜年團聚。不過近年來有越來越多人將家中狗狗與貓咪視作真的家人，過年期間甚至會為其盛裝打扮，展現出牠們的可愛。不過就有網友回鄉時困惑「拜年遇到毛小孩討紅包要包多少？」貼文也引出不少飼主回應出行情價「意思到就好了！」

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▲2024過年紅包最新行情。（圖／NOWnews社群中心）
▲2024過年紅包最新行情。（圖／NOWnews社群中心）
「什麼時後開始寵物也能討紅包了？」近期有鄉民在論壇PTT上困惑發文，表示自己回到外婆親戚家拜年，有許多小朋友，因此遇到時都會給予一個紅包沖沖喜氣，但有一位表哥雖然結婚但還沒生孩子，不過卻帶著一隻狗狗回來，並開口問：「我們家狗狗有沒有紅包」。

▲台中市有名年約50歲的婦人幸運刮中「幸運紅包」頭獎200萬元，而這家彩券行當天心血來潮帶著貓咪來顧店，結果一日貓店長真的發威帶財了。（示意圖／金招財彩券行提供）
▲過年期間也有許多人會帶著貓咪、狗狗去彩券行試試手氣，希望可愛的牠們能招來財運。（示意圖／金招財彩券行提供）
拜年遇到毛小孩討紅包，也讓原PO相當尷尬「台灣是什麼時候開始流行包紅包給貓貓狗狗的？寵物=兒子=有資格領紅包的意思嗎？那要包給毛小孩多少才會不失禮呢？」

貼文曝光後，隨即引來不少網友討論：「我們家小時候就有包給寵物，把紅包袋綁項圈上，但都給10塊意思一下」、「印象中以前就有了阿，不然怎麼寵物過年服裝出一堆」、「我會去買一包零食給牠XD」。

▲給毛小孩的紅包，許多人認為若是盛裝打扮就值得收到200元大紅包，而給予小零食、飼料也都已經誠意十足。（圖／取自微博）
▲給毛小孩的紅包，許多人認為若是盛裝打扮就值得收到200元大紅包，而給予小零食、飼料也都已經誠意十足。（圖／取自微博）
還有不少毛爸媽說出「行情價」，紛紛笑著表示：「我們家紅包裡是小肉乾」、「我貓有收到一個罐頭，就超開心了」、「去711買個西莎寶路給牠吧」、「覺得有盛裝打扮的貓貓狗狗，我自己會包200元，但如果只有綁紅包袋的，我就會給10塊錢，或是去買一包寵物零食給牠」。

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