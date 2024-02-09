賣場福袋戰！全聯、家樂福開箱比拼　100元隱藏對手「買到秒賺」

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◾開賣時間：門市大年初一準時9點開搶；全聯小時達上午10點在線上同步販售。
◾福袋款式：分為300元／900元／3000元／1800元，合計4款
📌全聯福袋大獎：
◾Tesla Model X純電動運動休旅車-白（2名）
◾Volvo XC40 Recharge純電轎跑車-一白一綠（2名）
◾Gogoro VIVA XL（15名）
◾挪威奮進號自由行3日（34名）
◾中華航空，台北-日本東京單人來回機票（34名）
◾中華航空，台北-菲律賓宿霧單人來回機票（34名）
◾World Gym 3個月單點運動會籍（34名）
◾寶島眼鏡護眼大禮包（34名）
◾必勝客大披薩兌換卷6張（34名）
◾雪坊優格益生菌大禮包（34名）
◾一之軒線上購物金3,000元（34名）
◾GIORDANO 1,000元商品券（34名）
全聯所有福袋都可以抽百萬電動休旅車，最基本款的【福利熊龍年生肖偶袋】售價300元，內容物為固定商品，有1次抽獎機會，官方標註市價約為1407元，實際上零食、餅乾類、生活用品類較少，主要價值為可愛的龍年購物袋外，還有福利熊積木萬年曆、福利熊撲克牌、筆記本等全聯週邊小物。
🟡家樂福「2024福氣龍來福袋」！全台限量12000份福袋
◾開賣時間：大年初一上午10點全台量販／超市開賣
◾福袋售價：198元
📌刮刮卡序號登錄抽獎：頭獎為環島一年之旅（5名）全台星級飯店、特色民宿共14張住宿券；二獎羅馬雙人自由行6天3夜，機+酒（1名）；三獎米蘭雙人自由行6天3夜，機+酒（1名）；依序還有SMEG復古迷你冰箱（1名）、豪奢露營體驗一泊二食（5名）、2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天（1名）、BVLGARI太陽眼鏡（1名）
📌刮開刮刮卡上的號碼立刻兌獎：
◾對中6碼+特別號／綠島雙人享樂自由行3日 (交通+住宿) ，共3名
◾對中6碼／馬祖雙人享樂自由行3日(機+酒) ，共3名
◾對中5碼+特別號／澎湖雙人享樂自由行3日(機+酒) ，共3名
◾對中5碼／鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站門票2張，共2名
◾對中4碼+特別號／煙波大飯店聯合住宿券，共30名
◾對中4碼／蔥澡雙人湯屋泡湯券&套餐，共30名
◾對中3碼+特別號／老爺酒店連鎖聯合餐飲券2張，共60名
◾對中3碼／漢來海港平日晚餐券2張，共5名
◾對中2碼+特別號／饗食天堂平日晚餐券2張，共5名
◾對中2碼／家樂福提貨券500元，共60名
家樂福「2024福氣龍來」格凍漲7年不變，每袋售價198元，福袋內總價值超過500元，包含零食、餅乾、飲料、麵類、罐頭與家樂福自有品牌等隨機商品，記者實際開箱有四入組舒跑、八寶粥、品客、泡麵等大份量商品，也是賣場正價販售商品，且大多為知名品牌，並非試用包、小份量包裝，沒有清庫存的感覺，福袋內容物誠意十足。
🟡家樂福「美妝開工福袋」，限量5000份
◾開賣時間：開工日2月15日中午12:30全台量販／超市開賣
◾福袋售價：售價399元
📌福袋大獎：虹夕諾雅 谷關酒店住宿券（1名）、牛眠埔里花園雙人房住宿（1名）、大溪笠復威斯汀度假酒店豪華房住宿（1名）、老爺酒店餐飲單人券（2名）、衛生紙1年份（10名）、衛生棉1年份（10名）、專櫃保養品一組（10名）
家樂福首次在開工日推出美妝福袋，內含9樣知名品牌美妝保養品，每份售價399元，總價值超過1680元，不過業者相當保密福袋內容，沒有搶先開箱可以參考。
開工美妝福袋除了超值的美妝保養品外，福袋為獨家艾絲樂小兔IP授權提袋，由知名的美國韓裔插畫家Esther Kim所創作，外袋質感相當不錯，喜歡艾絲樂小兔的消費者可以衝一波，取出福袋內容物後還可當外出提袋使用。
🟡愛買量販「龍年刮刮卡」限量7萬張
◾開賣時間：即起至2月15日
◾刮刮卡售價：100元
📌刮刮卡大獎：有30台iPhone 15全系列，還有APPLE Watch SE2、飛利浦負離子吹風機等，第十獎則是樂扣長型保鮮盒，最小獎也有價值159元的超濃縮洗碗精。
除了全聯、家樂福福袋隱藏對手來了！愛買今年推出小資族必衝的100元龍年刮刮卡，不僅百元價格可以入手，更是主打張張都有獎，大獎抽iPhone 15全系列，最小獎保底有市價159元的茶樹莊園濃縮洗碗精，小金額試手氣首選，且獎項相當實用，相當於入手即增值，搞不好還能趁著龍年好運把萬元大獎帶回家。