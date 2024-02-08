拒哈馬斯「3階段135天」停火計畫！以色列總理重申：會徹底勝利
巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈馬斯（Hamas）與以色列的衝突已持續4個月，近日哈馬斯提出一項135天的3階段停火計畫，內容包括釋放所有關押在加薩的人質、以色列從加薩撤軍、針對結束戰爭達成進一步協議等等；然而，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已表態拒絕，重申必須「徹底摧毀哈馬斯」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，哈馬斯提出的3階段停火計畫，第1階段將釋放包含婦女、19歲以下男性、老人、病患在內的部分人質，換取被關押在以色列監獄的巴勒斯坦婦女和兒童返回，以色列並從加薩人口稠密地區撤軍；第2階段是釋放剩餘的男性人質、以色列要從整個加薩地帶全面撤軍，此階段的實施要等到雙方「就結束相互軍事行動及恢復完全平靜所須的條件進行間接談判」後才會開始。至於死者遺體則將在第3階段進行交換。
對此，納坦雅胡7日回應，稱哈馬斯是在癡心妄想，堅持「徹底戰勝哈馬斯」是解決長達4個月加薩戰爭的唯一解方，以色列將實現在加薩的全面勝利，「不是哈馬斯的一部分，也不是一半，而是整個哈馬斯」，重申「持續的軍事壓力是釋放人質的必要條件」。
納坦雅胡並指出，如果哈馬斯能夠繼續在加薩生存，那發動下一次襲擊以色列的行動也只是時間問題。
納坦雅胡的言論再次引發人質家屬的不滿，直言：「如果人質沒有平安返回，以色列人應該就知道，自己生活在一個不安全的國家，並會對不保護人民的政府失去信心。」日前剛被釋放的72歲前人質莫西（Adina Moshe）也怒批，如果以色列政府繼續堅持執行消滅哈馬斯的計畫，就根本不會有人質可以獲釋。