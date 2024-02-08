NBA／塞爾提克爭冠補強啟動！換灰熊防守大鎖Tillman、送2次輪籤
波士頓塞爾提克自上季末結束，從巫師簽下波辛傑斯（Kristaps Porzingis）後，內線競爭力大增，本季目前38勝12敗獨居東區龍頭。今（8）日媒體傳出在交易截止日前，塞爾提克將用2張次輪選秀籤和陣中前鋒史蒂文斯（Lamar Stevens），向曼非斯灰熊換來防守大鎖提爾曼（Xavier Tillman），明顯是為本季爭奪總冠軍進行補強。
記者林之越/綜合報導
根據名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）發出的消息指出，為了這筆交易，塞爾提克將會送出2張次輪選秀籤，2張分別屬於2027年亞特蘭大老鷹的選秀籤和2023年達拉斯獨行俠的籤。此外，塞爾提克還必須將陣中前鋒Lamar Stevens一同送往灰熊。
塞爾提克此筆交易目的應該是為了補強內線板凳深度的同時，加強防守能力，尤其在2023年賽季後，為了換取現在的明星中鋒Kristaps Porzingis，將隊中防守型球員史馬特（Marcus Smart）還有威廉斯（Grant Williams）等人送出後，讓原先深厚的板凳變得較為單薄。
被交易至塞爾提克的Xavier Tillman現年25歲，本季共為灰熊出賽34場，平均出賽約20.6分鐘，拿下6分、4.6籃板，但值得注意的是，場均有1阻攻、1.2抄截，明顯在防守端有更亮眼的表現。同時，也能補足塞爾提克目前內線板凳深度問題，加強爭冠競爭力。
灰熊方面，收下的Lamar Stevens上季從克里夫蘭騎士轉戰到塞爾提克後，並沒有獲得太多表現機會，只上場19場，平均出賽6.4分鐘，僅能拿下2.8分。對於現居西區第13位的灰熊來說，也許更是將希望放在2張次輪籤上面。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁