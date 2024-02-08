名家論壇》吳崑玉／國會改革　不該改出一個克倫威爾

我是廣告 請繼續往下閱讀
在這些國會改革意見中，個人覺得比較合理也比較可行的，是「藐視國會罪」。官員到國會備詢，本該據實以答，不得妄言，不得說謊，且完整提供所需資料。但現在，官員們常在國會說謊，甚至嗆聲反質詢，立委們也拿這些官員莫可奈何，使得國會質詢變得空然無物，索然無味。所以，「藐視國會罪」的核心精神，並不是官員們必須對立委們低聲下氣，卑躬屈膝，而是官員答詢，應視同法庭作證，說謊或提供假資料者，應視同「偽證罪」予以移送法辦。對於國會議員所提意見，雙方可以爭辯，因為立委不一定是對的。對於屬於國家機密的資料，官員可以不提供，或列進特別委員會審議提供，任何參與會議者，包括立委及其助理，有洩露機密行為者，一樣移送法辦，不受免責權保護。如此，才能讓國會詢答言之有物，雙方據理力爭，而不是亂打亂鬧一通，最後什麼事都沒搞清楚，也什麼事都沒有改變。
國會聽證權也是可以接受的。對於特定事項，國會議員可以舉辦聽證會，邀請各方人士參與，最後做成有拘束力的決議，或提交院會作為立法與議案依據。但聽證權也不能濫用，「麥卡錫主義」的泛濫，主要工具就是國會聽證會，濫用聽證會使其成為法院以外的另一種司法機制，侵害人權甚巨。聽證權主要是國會議員搞清楚事件來龍去脈的工具之一，本身便具有調查性質，但也僅止於「聽」與「證」，而不是一個太上機關，尚方寶劍，得以先斬後奏。
至於國會調查權，那是需要嚴格規範的。舉個例來說，可以讓立法委員派人去搜索某個官員住家嗎?或者調出金資中心信用卡交易紀錄，或某個官員的財務紀錄嗎?或派人監視監聽某些人嗎?這恐怕太超過了。以台灣政治圈各黨惡鬥狀況，此法一過，很難不變成各方政治惡鬥的工具。國會成立特偵組更是荒謬至極，等於立法權包攬了司法權，以後立委們想整死誰就整死誰?提出這種主張的背後思維，是把自己當成了克倫威爾，最好還能擁有一支軍隊，直接帶出去砍掉國王(查理一世)的頭，讓自己成為「無冕王」，成為實際上的獨裁者。
三權分立的基本原理，是相信「人性本惡」，「絕對權力，絕對腐化」，不論權力被獨掌在誰手上都一樣。所以需要制衡，沒有人能取得絕對權力，不能為所欲為，不能說你有罪就有罪，不能想整死你就一定能整死你，使得各方都必須依據法律行事，而法律始終來自於民意。在各方都沒有絕對權力的狀況下，各路人馬只能相互妥協，找出一條大家都可以接受的路徑，最大程度以數人頭代替打破人頭，避免掉流血衝突。反之，如果有一方掌握了絕對權力，將意見不同者逼到牆角，那必然狗急跳牆，只能以流血衝突、政變暗殺，來改變自身的困境。結果，整個國家必然走向獨裁，而獨裁者為了保障自身安全，必然要加大維穩力道，依賴檢警調軍來控制社會，結果將資源消耗在這些沒有生產力的事物之上，最後等到那天死命摁住籃球的手掌沒力了，不是籃球炸了，就是反彈到整個政權與體制崩潰，得不償失。
因此，奉勸那些一步登天，正在犯「大頭症」的立委們，不要滿腦子想將自己的權力無限擴張，沒選上總統，卻想將總統壓制到比自己低一個頭。多花點時間讀讀憲法，看點政治學原理與政治史，理解到一個國家能夠正常運轉，比自己的權力無限擴張來得重要。不要自戀過頭，以為自己是「哲學家皇帝」，只要讓我掌權，一切都會變得更好。實際上，政黨惡鬥固然讓人厭煩，帝制下的朋黨之爭，太監與大臣惡鬥，以及宮廷政治的小人玩法，更令人噁心。政治不是什麼美麗新世界，而是「必要的惡」的集合，「制衡」是人類社會至今為止，所能發展出來最有效，卻不完美的制度。就跟地心引力一樣，它限制了人們上天飛翔，探索太空，卻也造就了現有的萬事萬物。承認現實，承認不完美，承認自己心中的惡，遠比爭權奪利，更能改進人們所處的社會。
每個政黨與政治人物，總愛大談「改革」，但改革與變革，不一定會讓事物變得更好。所以真正的重點是「改善」，而改善不一定是更完美的方案，卻一定是更好用的走法。美國人花了幾百萬研發檢測產品包裝出廠實有沒有錯誤空號的設備，豐田卻只在生產線末端擺了台大型工業電扇，空箱自然被吹到地上。立法院也是一樣，先進國家的範例不見得走得通，這裡行得通的事物才是最好的路徑。國會應該是最貼近人民與社會現實的單位，搞得定各項政策、法案、及預算，讓人民得利，才是最有感的「國會改善」。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com