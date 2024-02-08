NBA／爐主活塞不忍了！送走痛痛人Morris換2名即戰力、外加次輪籤

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在活塞方面，送出的Monte Morris曾在2017至2022年間效力金塊，期間曾有3年穩定出賽超過70場，但仍時常遭遇傷勢，在首年和2021年賽季個別只出賽了3場、47場。
今年被交易至活塞後，因股四頭肌傷勢，本季僅出賽了6場，平均上場11.3分鐘，拿下4.5分、2籃板、1.3助攻。活塞此筆交易的目的，除了送走因傷缺陣的Monte Morris換來即戰力外，也能增加活塞教頭的可用之兵，期望能從爐主位置脫身。
灰狼前場實力堅強，由戈貝爾（Rudy Gobert）和唐斯（Karl-Anthony Towns）組成的雙塔，再加上現況火熱的「少主」愛德華茲（Anthony Edwards），是他們能穩居西區強豪的原因。
然而，後場卻相對缺乏穩定控球、得分點位，老將康利（Mike Conley）實力雖在，但上場時間相對減少，因此補進活塞Monte Morris，應該能為灰狼的後場進攻注入活水。
此外，活塞同時也進行了另一筆交易，送走諾克斯（Kevin Knox），外加2024年的次輪籤和普羅奇達（Gabriele Procida）明年的簽約權，從爵士換來豐泰基奧（Simone Fontecchio），同樣試圖獲得更有效的即戰力。
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