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NBA／爐主活塞不忍了！送走痛痛人Morris換2名即戰力、外加次輪籤

▲爐主活塞送走痛痛人莫里斯（Monte Morris）和灰狼換來2名即戰力、外加1張次輪籤。（圖／美聯社／達志影像）
▲爐主活塞送走痛痛人莫里斯（Monte Morris）和灰狼換來2名即戰力、外加1張次輪籤。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

交易大限前各隊動作頻頻，身為爐主的底特律活塞也作出補強，送出本季因傷只出賽6場的「痛痛人」後衛莫里斯（Monte Morris），換來明尼蘇達灰狼兩名小將後衛米爾頓（Shake Milton）、前鋒布朗（Troy Brown Jr.），外加一張2030年的次輪籤。

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根據《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）消息指出，目前35勝16敗位居西區第3名的灰狼發起交易，從活塞換來後衛Monte Morris，而活塞則能夠獲得後衛Shake Milton、前鋒Troy Brown Jr.，再加上一張2030年的次輪簽。

在活塞方面，送出的Monte Morris曾在2017至2022年間效力金塊，期間曾有3年穩定出賽超過70場，但仍時常遭遇傷勢，在首年和2021年賽季個別只出賽了3場、47場。

今年被交易至活塞後，因股四頭肌傷勢，本季僅出賽了6場，平均上場11.3分鐘，拿下4.5分、2籃板、1.3助攻。活塞此筆交易的目的，除了送走因傷缺陣的Monte Morris換來即戰力外，也能增加活塞教頭的可用之兵，期望能從爐主位置脫身。

灰狼前場實力堅強，由戈貝爾（Rudy Gobert）和唐斯（Karl-Anthony Towns）組成的雙塔，再加上現況火熱的「少主」愛德華茲（Anthony Edwards），是他們能穩居西區強豪的原因。

然而，後場卻相對缺乏穩定控球、得分點位，老將康利（Mike Conley）實力雖在，但上場時間相對減少，因此補進活塞Monte Morris，應該能為灰狼的後場進攻注入活水。

此外，活塞同時也進行了另一筆交易，送走諾克斯（Kevin Knox），外加2024年的次輪籤和普羅奇達（Gabriele Procida）明年的簽約權，從爵士換來豐泰基奧（Simone Fontecchio），同樣試圖獲得更有效的即戰力。

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