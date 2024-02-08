NBA／勇士127:104擊敗76人！Curry僅拿9分　雙前鋒爆發率隊贏球

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Curry最近10場比賽場均33.7分，而且命中率進入「180俱樂部」，曾對老鷹轟下60分，對湖人則攻下46分，但此役前9分鐘他卻一分未得，勇士也和缺少明星中鋒Joel Embiid的76人打得膠著。
今天上半場兩隊形成一場低比分的戰鬥，Curry前4投全落空，前兩節只靠罰球得到2分，勇士在Jonathan Kuminga以及Andrew Wiggins雙雙攻下11分的帶領下，暫時以48:45領先。
不過雖然Curry沒有發揮，但勇士其他球員在這場比賽的表現不錯，易籃再戰後打出7:0開局，取得雙位數領先。第三節勇士火力大爆發，打出「一波流」，單節43:23的攻勢，直接將比賽給帶走，取得最終勝利。
Curry今天7投2中得到了9分，得分並未上雙，不過他也只打了25分鐘，隊友就已幫助他拿下了這一場勝利。Wiggins攻下21分10籃板，Kuminga得到18分6籃板5助攻，Klay Thompson得到18分。
勇士近期2勝76人，在賽程相對簡單的情況下，他們拉出5戰4勝的高潮。不過接下來的賽程將面臨挑戰，分別將對上溜馬和太陽兩支勁旅，之後則是爵士、快艇、爵士、湖人。