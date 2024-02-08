名家論壇》黃創夏／「老大」和「大老」　賴清德的困局

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，早在2015年，蔡英文參選總統時，蔡英文就提出要強化立法院之「聽證調查權」，當時也被國民黨批評是「國會擴權」，當時的總統辯論會上，蔡英文還和當時的對手朱立倫針鋒相對的辯論。
如今，國民黨立院總照傅崐萁一方面包裝「特偵組」話題，改以以國會聽證調查權為內容的「國會特偵組」，馬上又被民進黨膝蓋式的反應痛罵是「國會擴權」，更痛罵傅崐萁說要讓讓賴清德的新內閣部長人人自危。
讓閣員如坐針氈，當然有被民進黨痛罵了，可是在民主國家，就算是新聞記者，如果真的能夠「拉一個部長下台」，不是最正常不過的一個冠冕嗎？在先進歐美國家，不可能有「官本位主義」，行政官員不可冒犯的「老大心態」。
長期完全執政8年了，民進黨已經不知不覺地有了官本位老大心態，這樣的膝蓋式反應，只會促使更多公民的不滿意，如果沒辦法校正這種偏差，賴清德的執政之路，恐怕注定遍地荊棘。
不只是「老大心態」是麻煩，還有「大老心態」也將困擾著賴清德！
毫無疑義，在新科立法院長選舉的案外案「電話門」中，柯文哲和民眾黨的政治誠信再度受到重創，落到一種「賠了夫人又折兵」的下場，既被譏為是國民黨的「附隨組織」小藍，又被國民黨嫌棄水性楊花，可能連召委都不想施捨了。
然而，柯文哲和民眾黨的重傷是顯而易見，在「電話門」至少有民進黨三條支線的「中間人」熱心而主動的現象，卻是賴清德可能的隱憂，必須戒慎恐懼，思考一整套明確的處理原則，不然對於520就任後的賴清德，隨時可能帶出不可預測的風波或風險！
這種「中間人現象」看起來，應該到目前為止仍是「太過主動而積極的熱心」，可以理解是「金孫」要接掌門戶了，那些疼惜金孫的伯公、叔公、舅公、姨婆和嬸婆們，擔心金孫將來可能會有風險，主動而積極地穿梭，想要替金孫多解決一些麻煩。
問題在於，這些「公媽」的想法，真的是金孫要的方向嗎？
賴清德是基層行醫的醫生出身，這種待過地方的醫師待人處事的習慣，特別是在門診總會碰到許許多多愛碎碎念的長者，醫師通常會很客氣地聆聽長者的碎碎叨叨，然後很有禮貌的微笑以對。
重點是，這種微笑不代表是賴清德已經同意或認同，更不是已經授權！
但是這種太熱心的長者，會誤以為已經得到「授權」，而且上年紀的長者更容易執著的非要達到想像中的「給金孫的禮物」，掌握不住應該拿捏的分寸和界線，甚至只該是「意思表達」卻變成是「堅定推進」，反而會給有心人士找到空間牟取其他企圖或利益。
例如，當這些伯公和叔公們到處自己串門子之際，那些遠房的堂叔、表舅可能也躍躍欲試了，他們也可能會「主動」想要協助長輩們達成心願，爭取長輩的好感，然後寄希望於長輩在金孫面前，替自己家的孩子多說幾句好話，能被金孫看上眼重用。
這次「電話門」的三路人馬當中，不也正是被許多人解讀，有新內閣之爭的超前部署嗎？
賴清德必須正視這樣的「中間人」現象，要在就任前給予社會一個明確的模式公告周知，不是完全大門深鎖不接受建議，但怎樣才是得到授權的機制必須更明確。
不然就任後日理萬機，一堆熱心的自居「公媽」和「遠房親戚」到處在各個角落穿梭，會不會惹出什麼麻煩？不得而知！
這種現象最害怕的就是「非正式權力」在陰暗角落萌芽，而一切結果卻是要根本沒有授權的賴清德「概括承受」，若真的變成這樣子，賴清德的執政之路恐怕會有更多荊棘了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com