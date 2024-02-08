春節連假首日　台9線蘇花改南下車流湧現

春節連續假期首日，宜花地區陰陣雨，蘇花路廊今（8）日上午4時起湧現南下車潮，在5時進入尖峰後，每小時交通量約維持900至1000輛，目前蘇花路廊車流順暢。另在旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約94分，經台9丁線旅行時間約109分，交通部公路局建議，往花蓮方向之用路人可使用蘇花改路段，以節省時間。
記者顏真真／台北報導
公路局統計，截至今日上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為7614輛，北上花蓮往宜蘭方向為915輛，於上午5時南下最高量每小時達1003輛，預估今日蘇花路廊南下方向車流量還有約7000輛。
公路局表示，目前蘇花路廊車流順暢；另在旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約94分，經台9丁線旅行時間約109分，建議往花蓮方向之用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間。
此外，崇德路段於今年春節期間首度試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」（管制點於台9線168.3k），即高乘載車輛可行駛內側大客車優先道，非高乘載車道則行駛外側一般車道，預定2月13日及14日（初四、初五）10時至20時視北上車流狀況實施，並依現場車流調整機動管制，管制資訊供用路人作為提前北返的參考。