BoA寶兒美臉整掉了！讓《和我老公結婚吧》朴敏英「直接變小三」
朴敏英（飾演 姜智媛）、羅人友（飾演 劉志赫）、李伊庚（飾演 朴敏煥）、宋昰昀（飾演 鄭秀敏）主演的韓劇《和我老公結婚吧》熱播中，女反派「宥拉」正式登場，該角色為「SM娛樂一姊」寶兒（BoA）飾演，她劇中除了破壞男女主角的感情受到熱議，與昔日不同的長相也成為觀眾注目焦點，對此寶兒也親自開直播解釋整形疑雲。
記者陳雅蘭／綜合報導
《和我老公結婚吧》播至第12集，劉志赫跟姜智媛終於在一起，劉志赫的前未婚妻「宥拉」卻殺出來攪局，刻意宣示主權，讓姜智媛以為誤當別人小三，不理會劉志赫「早已解除婚約」的解釋，當機立斷跟劉志赫分手。
劉志赫嚴正跟宥拉說明不愛她，宥拉仍找姜智媛嗆聲「討厭別人碰我的東西」，下一集中她決定連手姜智媛的前男友朴敏煥一起教訓姜智媛，故事白熱化。
事實上，寶兒第11集結尾初登場時，許多觀眾都未發現宥拉就是寶兒，更直言她演技有待加強、臉蛋整形過頭，最明顯的則是豐厚泛紅的嘴唇，使得故事與人物一起掀起討論，寶兒順勢登上熱搜冠軍，她因此開直播跟大家拜年，同時解釋修修臉爭議。
寶兒表示，反派本來就是會在挨罵中成長，所以她不在意，自己比誰都希望姜智媛跟劉志赫可以相愛；對於整形，她則說：「大家最近好像對我的外貌很感興趣。我有咬嘴唇的習慣，所以口紅有跑出來一點，很多人擔心我的嘴唇，但是很正常，不用擔心，我嘴唇很好。」
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