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婁峻碩求婚成功焦凡凡！過年遭長輩追問　一句話破解「要生幾個」

▲婁峻碩去年向女友焦凡凡求婚成功，談到如何面對過年長輩的問題：「要生幾個？」讓他決定用「生比你多！」來破解，讓大家笑翻。（圖／婁峻碩IG）
▲婁峻碩去年向女友焦凡凡求婚成功，談到如何面對過年長輩的問題：「要生幾個？」讓他決定用「生比你多！」來破解，讓大家笑翻。（圖／婁峻碩IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

歌手婁峻碩去年7月向女友焦凡凡求婚成功，小倆口也打算年後再規劃婚禮事宜，一舉一動備受關注。近日，婁峻碩錄製《娛樂百分百》除夕特別節目時，意外得到如何破解過年長輩們的問題「要生幾個？」讓他決定回覆「生的比你還多！」讓大家笑翻。

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《娛樂百分百》除夕特別節目「和樂龍龍迎新年」，由黃偉晉、陳零九、賴晏駒主持，為了能贏得在棚內享用圍爐大餐機會，主持群率領眾多藝人對抗節目組。在遊戲進行時，陳零九玩得太激動，不小心把手中的撲克牌丟出鏡頭外，嚇得黃偉晉趕緊提醒，陳零九這才尷尬地向攝影師連聲道歉。

▲《娛樂百分百》除夕特別節目，由陳零九（左起）、賴晏駒、黃偉晉聯手主持。（圖／八大綜合台提供）
▲《娛樂百分百》除夕特別節目，由陳零九（左起）、賴晏駒、黃偉晉聯手主持。（圖／八大綜合台提供）
黃偉晉還談到今年《娛樂百分百》除夕特別節目，「過年就是要和大家聚在一起，希望玩遊戲、刮刮樂、團圓的氛圍可以感染大家，我們一起過一個好的龍年。」賴晏駒卻搞笑傳授過年被長輩問賺多少錢時，他都這樣回答：「比你兒子多！」

殊不知，這讓才剛求婚成功的婁峻碩笑著表示，「如果哪天被追問什麼時候要生小孩？生幾個？」他就秒回：「生的比你還多！」讓大家通通笑翻。《娛樂百分百》除夕特別節目將在2月9日禮拜五晚間八點播出。

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▲婁峻碩玩刮刮樂，抽到與賴晏駒磨鼻子的機會。（圖／八大綜合台提供）
▲婁峻碩玩刮刮樂，抽到與賴晏駒磨鼻子的機會。（圖／八大綜合台提供）

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