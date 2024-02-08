張菲嫩媳在機場與人起爭執！遭嗆行李亂放 她不忍反擊：好可憐
女星翁馨儀2013年嫁給張菲的演員兒子張少懷，兩人相差12歲，婚後育有一對兒女，家庭生活幸福美滿。翁馨儀常在社群上分享生活點滴，昨（7）日她透露下飛機時遇到「怒怒阿姨」，在檢查行李區時，與她起了口角，最後翁馨儀忍不住脫口「我覺得你好可憐」。
記者薛羽彤／綜合報導
翁馨儀透露昨日一下飛機遇到「怒怒阿姨」，由於快過年了不想生氣，她還原事件發生當下在檢查行李區，「我們等到前一組完全離開才接著換我們，輪到我們也就照常隨意放行李，想趕緊去拿包要離開，過程毫無拖拉1分鐘不到」，沒想到後方的阿姨用超差的態度說：「行李放這樣，人家是要怎麽走啦！」翁馨儀表示若是對方好聲好氣，自己一定會更抱歉，「但這麼兇我實在忍不住」。
翁馨儀聽到對方這樣說之後，她冷靜回應「妳不需要這麼兇，我們有孩子加上東西又多，比較手忙腳亂。」沒想到對方繼續說：「那都是藉口」，翁馨儀也不甘示弱地說：「你情緒不好是你的事，但你不要影響別人，何必在孩子面前做錯誤示範呢？」對方仍繼續回嗆「你真會說話，我好怕」，最後，翁馨儀只說：「我覺得你好可憐 」，結束與對方的爭執。
翁馨儀不幸遇到此事，藉此呼籲大家「希望大家多一點體諒，多一點包容，這世界會更有愛」，網友心有戚戚焉的表示，「尊重真的是留給值得尊重的人，不論長輩或晚輩」、「超沒水準的老人欸，倚老賣老」、「嗆回去真的是剛好而已，而且妳講話超客氣」。
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