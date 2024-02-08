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致敬周星馳《功夫》！「泰版星爺」打造穿越動作喜劇《唐人街》

▲致敬周星馳電影《功夫》，「泰版星爺」賈圖隆彭拉本打造穿越動作喜劇《唐人街恰恰》。（圖／原創娛樂）
▲致敬周星馳電影《功夫》，「泰版星爺」賈圖隆彭拉本打造穿越動作喜劇《唐人街恰恰》。（圖／原創娛樂）

記者黃雅琪／綜合報導

「泰版星爺」賈圖隆彭拉本執導泰片《唐人街恰恰》向「星爺」周星馳致敬，描繪衰運連連的女大生，回到100年前變成男兒身，試圖阻攔黑幫曾祖父、扭轉命運，卻捲入幫派鬥爭，猶如《大話西遊》遇上《功夫》，打造全新「穿越時空動作喜劇」。

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▲被譽為泰版「星爺」的導演賈圖隆彭拉本（中），原本是喜劇演員。（圖／原創娛樂）
▲被譽為泰版「星爺」的導演賈圖隆彭拉本（中），原本是喜劇演員。（圖／原創娛樂）
「泰劇小生」提拉達邁特瓦拉育演出黑幫曾祖父，大露結實胸肌，還被片中曾孫女稱讚：「重點部位好粉嫩！」提拉為泰國華裔，因演出《狡猾的愛》、《皇家兒媳》等愛情劇集，在亞洲累積廣大粉絲！這次他在《唐人街恰恰》飾演黑幫角色、挑戰武打戲：「這部片是我的新挑戰，很多事都是首次嘗試。」拍攝殺青後，還在去年底攜華裔父親低調訪台，在台中景點彩虹眷村打卡。

▲提拉達邁特瓦拉育為在《唐人街恰恰》中演出華裔黑幫角色。（圖／原創娛樂）
▲提拉達邁特瓦拉育在《唐人街恰恰》中演出華裔黑幫角色。（圖／原創娛樂）
▲提拉達邁特瓦拉育在《唐人街恰恰》中犧牲色相，露出結實胸肌。（圖／原創娛樂）
▲提拉達邁特瓦拉育犧牲色相演出，露結實胸肌。（圖／原創娛樂）
《唐人街恰恰》由被稱為「泰國星爺」的賈圖隆彭拉本執導，也是他睽違12年的嘔心瀝血之作。預告出現穿越時空、功夫武打、眾人放屁橋段，皆可視為導演向星爺舊作《大話西遊》、《功夫》與《威龍闖天關》的致敬，他說：「我付出一切全力以赴，這是我職業生涯中最好的作品！」《唐人街恰恰》2月23日元宵前夕全台上映。

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