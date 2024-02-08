員工抱怨年終獎金太少 國巨：表現優異者最高可達2個月以上
歲末年終各大公司開始發放年終獎金，，但有科技公司員工上社群平台抱怨、快要哭出來，說國巨前三季稅後淨利超過120億，發給台灣員工的年終獎金僅1個月，最多也只給1.14個月。國巨今（8）日表示，2023年度表現優異者，最高可達2個月以上。
記者顏真真／台北報導
證交所日前公布上市公司2022年第二階段董事及監察人酬金實際支領情形，平均每位董事酬金部分，國巨以8766多萬元居冠，再度拿下第一。但有員工不滿在社群平台上抱怨，指出國巨一個台灣上市公司市值超過2000億的公司，前3季EPS超過30元，前3季稅後淨利超過120億，發給台灣員工的年終獎金1個月，所有人最多最多最多就給1.14個月。
該名網友還說董監酬勞高達近9000萬，但台灣員工年終卻少得可憐，覺得自己變成「免洗餐具」！有其他員工也附和「我看到年終，我以為我在慈善機構上班」、「辛苦了一年，看到這個結果真心寒啊，如果有人要發起罷工我一定+1」等。
為此，國巨強調，公司員工的年終獎金，是依照當年度員工的績效評等結果及公司的獎金發放政策來計算；考量薪資及獎金不公開討論的原則，公司不便針對個別員工的發放結果做說明。
不過，國巨認為社群網站對公司年終獎金發放結果有部分偏誤及不盡完整，因此，今日進一步說明，強調公司的年終獎金，是依據年初訂定的預算目標與大中華區實際營運達成狀況，以及員工個人績效表現來訂定評核，各部門主管也會依個別員工的實際表現做調整，2023年度表現優異者，最高可達2個月以上。