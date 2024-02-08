韓國第一夫人收名牌包引爭議　尹錫悅護妻：是精心策劃的政治陰謀

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尹錫悅雖然坦承金建希未能堅定拒絕對方是個問題，「令人遺憾」，但也強調從妻子的角度來看，在面對各種複雜情況時可能難以輕易拒絕。尹錫悅表示，如果自己早知道有送禮的狀況，肯定會更堅定處理，妻子無法「冷酷地拒絕對方」，這才造成了問題。尹錫悅承諾以後會更加堅定地劃清界線做人處事。
尹錫悅強調，送包事件發生在一年多前，對方選擇在選舉在即之際爆料，可見是精心策劃的算計。對於是否重新設立第一夫人事務辦公室（第二附屬辦公室），尹錫悅表示正在研討相關事宜。
金建希收受名牌包的爭議影片由韓國新聞頻道《首爾之聲》（Voice of Seoul）在2023年11月發布，內容是金建希於2022年曾接受崔在永牧師贈與價值300萬韓元（約新台幣7萬元）的Dior手拿包，韓媒《韓國時報》（The Korea Times）則在報導提到影片是由牧師以偽裝成手錶的相機秘密拍攝，而名牌包則是《首爾之聲》提供。
這並非金建希捲入的唯一爭議，韓國國會2023年12月召開全體會議，表決通過兩份關於任命獨立檢察官查案的議案，包括調查金建希及家屬是否有操縱德國汽車公司股價。金建希過去也爆出碩士論文涉嫌抄襲，以及履歷造假，在金建希提供的個人簡歷中，光是虛假履歷就有20多處，事件曝光後，金建希卻回應「自己誇大了履歷只是為了找工作，你們那個人敢保證，自己的過去一點黑料都沒有？」