謝盈萱過年突喊「育兒不容易」！哄睡抱嬰獻出人生第一次　　

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看似在螢幕前大方奔放的謝盈萱，其實私底下的個性低調又害羞，不太知道該怎麼面對攝影機和人群，對於開口要求陌生人帶自己回家用餐感到十分艱難，這次來到新北市福和橋下的跳蚤市場，以及板橋的國慶黃昏市場，讓謝盈萱格外緊張，一度想要逃離戰場，「我最怕跟長輩聊天了，你們（節目組）還找了一個長輩有夠多的地方，我一定會避開長輩的啊！這是一種本能的逃生機制。」
所幸，謝盈萱找到許多願意受訪的粉絲，最後順利拜訪兩位粉絲馨瑩家與宛霖家。有趣的是，謝盈萱藉由幫忙家事來換取共進一餐，意外擔任起一日褓姆，嘗試人生第一次幫小孩洗澡、換尿布、吹頭髮、擦乳液以及念睡前故事，還不小心被小孩吐出來的漱口水噴到臉上，讓沒有育兒經驗的她直呼：「一開始接的時候知道不容易，但沒想到這麼不容易！」
在用餐過程中，謝盈萱得知其中一位粉絲曾有抗癌經歷，是靠著親友們的支持與照顧才得以撐過來，也讓謝盈萱分享自己家族的情感，假日時常有親戚拜訪，但青春期害羞的她總是不知如何應對，只能躲起來，「我的叛逆在於我很不喜歡家裡隨時都有不太熟的長輩來，然後我就會關在房間裡面不出去。」
對於本次擔任節目嘉賓的經歷，謝盈萱開心表示：「我之前是沒有機會可以完全踩進去人家的世界，看到一個生活的小片段，讓我很期待看到他們教育出來的下一代會是什麼樣子。」
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