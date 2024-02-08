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于美人小年夜穿這樣「整路撞衫」！兒子秀一畫面狠虧：把外套丟掉

▲于美人小年夜上街穿紅色羽絨外套整路撞衫，被兒子虧把外套丟掉。（圖／于美人臉書）
▲于美人小年夜上街穿紅色羽絨外套整路撞衫，被兒子虧把外套丟掉。（圖／于美人臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

58歲藝人于美人今年參選台北市第五選區立委敗選，之後回歸節目《超級紅人榜》錄影，重拾藝人身分。今（8）日為小年夜，家家戶戶把握最後採買的機會，上街採買過年用品，于美人在街上被民眾認出也熱心打招呼，不過兒子Max一路陪伴卻發現「媽，你今天一路上都和別人撞衫」，鬧了個笑話，于美人不甘示弱表示，「決定今晚炒酸菜不加糖，要酸一起酸！」

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▲于美人小年夜上街採買，一路人跟民眾瘋狂撞衫。（圖／于美人臉書）
▲于美人（右）小年夜上街採買，一路人跟民眾瘋狂撞衫，兒子拿一活動名稱虧她。（圖／于美人臉書）
于美人今日在臉書上表示，小年夜也是年節期間最後採買機會，一大早她找兒子陪她去萬華國興市場，購買酸菜、餛飩、豬肉，在路上遇到鄉親父老姐妹，大家互道新年快樂，非常熱情，于美人被認出後也親切和民眾互動。不過兒子到家後，給于美人看了照片直呼「媽，你今天一路上都和別人撞衫」，Max還分享了一個「叫阿嬤把紅紫色外套丟掉」活動連結給于美人。

▲▼于美人兒子記錄下媽媽一路與人撞衫的照片。（圖／于美人臉書）
▲▼于美人（下圖左）兒子記錄下，媽媽一路與人撞衫的照片。（圖／于美人臉書）
▲▼于美人兒子記錄下媽媽一路與人撞衫的照片。（圖／于美人臉書）
 
于美人身穿大紅色羽絨外套上街採買，從照片中可見，她一路上與民眾的合照，大家穿的不是紅色就是紫色，而且都是同款設計，印證了兒子說的話，讓于美人賭氣喊「決定今晚炒酸菜不加糖，要酸一起酸！」網友看到也笑說：「沒關係啦～接地氣又親民」、「過年大家都要大紅大紫」、「美人姐，妳家兒子真幽默」、「我媽也有。」

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