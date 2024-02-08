女星昔整型命危！分手黎明遭《古惑仔》可樂劈腿 小三是最醜港姐
經典喜劇港片《家有囍事》近日在台灣重映，片中演出黃百鳴情婦「Sheila」的54歲陳淑蘭，早年獲選香港小姐亞軍、最上鏡小姐美譽，看似一帆風順的人生，其實她曾因整型差點喪命，感情上也因自卑心作祟，主動分手天王黎明，後來跟《古惑仔情義篇之洪興十三妹》飾演「可樂」的方中信交往，最後被男方劈腿，小三還是「最醜港姐」莫可欣。
記者黃雅琪／綜合報導
陳淑蘭日前上節目《好女人系列》與毛舜筠暢談過往情史，她自爆與黎明因拍攝MV結緣、交往，這段戀情讓她深深明白「什麼叫做愛！」但陳淑蘭自卑心作祟，覺得配不上對方主動分手。後她與港星方中信相戀3年，卻被「最醜港姐」莫可欣介入，慘遭男方劈腿。陳淑蘭與富豪利承武分分合合12年，最後男方被爆出「祕婚生子」，正式宣告豪門夢碎。
感情路上不順遂，愛美的陳淑蘭傳出因聽信他人建議，在頸部注射肉毒桿菌毒素，卻出現臉部僵硬、呼吸困難、頻尿等症狀，病情嚴重到近乎喪命，所幸及時治療救回一命。如今的陳淑蘭已不再執著，坦言已經5年沒有談戀愛，家中有10多隻寵物陪伴她，每天吃喝玩樂享受生活足以。
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