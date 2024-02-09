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過年Switch遊戲推薦！春節特價最低3折　《超級瑪利歐》也有優惠

▲過年期間，任天堂 Switch 推出多款 Switch 熱門遊戲特價優惠。 （圖／翻攝Pexles）
▲過年期間，任天堂 Switch 推出多款 Switch 熱門遊戲特價優惠。 （圖／翻攝Pexles）

記者張志浩／綜合報導

春節過年除了打麻將、圍爐，大小朋友一起聚在電視前玩 Switch 也是很棒的選擇，繼日前 Sony 祭出 PlayStation 新春優惠後，任天堂 Switch 也推出多款 Switch 熱門遊戲特價，其中《魔物獵人》系列打到骨折，花不到500元即可暢玩，人氣極高的《超級瑪利歐派對》也從原價1720元折到1200元，即日起至2月18日晚上11 點59分，玩家都可以在任天堂  eShop 商城中撿便宜。

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🟡過年Switch遊戲優惠

1、《斯普拉遁 3》：原價1720元、特價1200元

2、《超級瑪利歐派對》：原價1720元、特價1200元

3、《Fire Emblem 風花雪月》：原價1720元、特價1200元

5、《世界遊戲大全51》：原價1159元、特價802元

6、《迪士尼奇幻島：米奇與好朋友大冒險》：原價1159元、特價802元

7、《女神異聞錄５ 皇家版》：原價1756元、特價1200 元

8、《十三機兵防衛圈》：原價1756元、特價1200元

9、《魔物獵人》
📍《魔物獵人 崛起》、《怪物獵人崛起：曙光》：原價皆為1235元、特價493元
📍《魔物獵人 崛起》、《怪物獵人崛起：曙光》：兩款合購組合包原價1837元、605元

▲過年期間，任天堂 Switch 推出多款 Switch 熱門遊戲特價優惠。（示意圖／記者陳明中攝）
▲任天堂 Switch 過年期間不缺席，包含《超級馬力歐》在內， 多款熱門遊戲特價優惠中。（示意圖／記者陳明中攝）
此外，《NOWnews》過年期間也有3款 Switch 推薦遊戲，相當適合適合全家大小一起同樂，度過一年中難得的假期。

🟡《超級瑪利歐兄弟 驚奇》
《超級瑪利歐兄弟 驚奇》遊戲目標為收集「神奇種子」和「紫色硬幣」，並解鎖新的區域和名為「徽章」的能力，每個世界中都有一些關卡，每種類型的徽章都隱藏了至少3個，玩家要尋找創意的方法找到所有徽章，一同遊玩關卡人數最多4人，非常適合大小朋友輪流挑戰。

🟡《Just Dance 舞力全開2024》
知名遊戲開發商 Ubisoft 旗下的音樂舞蹈類型遊戲，目前共有40多首來自世界各地拉丁、搖滾樂、嘻哈樂、韓國流行樂等歌曲，包括 Miley Cyrus 的《Flowers》、BLACKPINK 的《How You Like That》都有，吃完年夜飯就打開 Switch 甩甩油吧。

🟡《怪怪躲避球》
同場最多支援6人遊玩，以躲避球比賽為主題，每個球場都有各自的規則，需要玩家在每回合用各式瘋狂小遊戲挑戰親朋好友，無論是閃避、擋球，或拿起手邊物品朝其他玩家臉上丟，絕對可以在過年期間好好舒壓一波。


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