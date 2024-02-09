過年Switch遊戲推薦！春節特價最低3折　《超級瑪利歐》也有優惠

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1、《斯普拉遁 3》：原價1720元、特價1200元
2、《超級瑪利歐派對》：原價1720元、特價1200元
3、《Fire Emblem 風花雪月》：原價1720元、特價1200元
5、《世界遊戲大全51》：原價1159元、特價802元
6、《迪士尼奇幻島：米奇與好朋友大冒險》：原價1159元、特價802元
7、《女神異聞錄５ 皇家版》：原價1756元、特價1200 元
8、《十三機兵防衛圈》：原價1756元、特價1200元
9、《魔物獵人》
📍《魔物獵人 崛起》、《怪物獵人崛起：曙光》：原價皆為1235元、特價493元
📍《魔物獵人 崛起》、《怪物獵人崛起：曙光》：兩款合購組合包原價1837元、605元
此外，《NOWnews》過年期間也有3款 Switch 推薦遊戲，相當適合適合全家大小一起同樂，度過一年中難得的假期。
🟡《超級瑪利歐兄弟 驚奇》
《超級瑪利歐兄弟 驚奇》遊戲目標為收集「神奇種子」和「紫色硬幣」，並解鎖新的區域和名為「徽章」的能力，每個世界中都有一些關卡，每種類型的徽章都隱藏了至少3個，玩家要尋找創意的方法找到所有徽章，一同遊玩關卡人數最多4人，非常適合大小朋友輪流挑戰。
🟡《Just Dance 舞力全開2024》
知名遊戲開發商 Ubisoft 旗下的音樂舞蹈類型遊戲，目前共有40多首來自世界各地拉丁、搖滾樂、嘻哈樂、韓國流行樂等歌曲，包括 Miley Cyrus 的《Flowers》、BLACKPINK 的《How You Like That》都有，吃完年夜飯就打開 Switch 甩甩油吧。
🟡《怪怪躲避球》
同場最多支援6人遊玩，以躲避球比賽為主題，每個球場都有各自的規則，需要玩家在每回合用各式瘋狂小遊戲挑戰親朋好友，無論是閃避、擋球，或拿起手邊物品朝其他玩家臉上丟，絕對可以在過年期間好好舒壓一波。