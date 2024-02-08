啦啦隊艾璐尾牙表演遭闖門！喝醉男大吼「我不想上班」結局惹心疼
隨著農曆春節到來，各大公司行號紛紛舉辦尾牙，鼓勵員工們一整年來的辛苦，卻也發生不少趣事。統一獅啦啦隊成員艾璐就分享昨（7）日表演尾牙時，遇到一位喝醉酒的員工闖進休息室宣洩：「我不想上班！」崩潰的模樣，讓艾璐感到心疼，「大家真的辛苦了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
艾璐昨日在IG限時動態上分享，才剛結束尾牙表演的她，因為要趕車便獨自回到休息室換衣服準備離開，正好碰上粉絲要求合照，而在開門等待對方的過程中，突然冒出一位男子撞了進來，「他先去撞鏡子，然後開始大吼，『我就跟你說了，我不想上班，我不要～』」
後來另外一名員工才趕緊向艾璐致歉，「不好意思！他喝醉了！」讓艾璐不禁猜想，對方可能是壓力太大，再加上沒抽到獎，直接在尾牙大崩潰。
最後艾璐語帶心疼地說，「每個行業大家都辛苦了，今年做了很多尾牙，看了很多真的老闆對員工超照顧、超好、感情也很好的大家庭，大家熬過疫情挺到現在，真的真的辛苦了，致上十二萬分的respect！」並希望大家過個好年，「2024嶄新的一年正等待著我們，願世界和平，大家身體都健康，心想事成。」
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